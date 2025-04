Plusieurs romands primés au festival zurichois M4music

Des talents romands brillent au festival M4music à Zurich. Tom D de Lausanne remporte deux prix, tandis que d'autres artistes de Vevey et Carouge sont également récompensés.

Le Neuchâtelois Louis Jucker avait reçu un Prix suisse de la musique 2021 à Lugano. (Archives) Photo: PABLO GIANINAZZI

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs artistes romands ont été primés le week-end dernier au festival M4music de Zurich. Le rappeur lausannois Tom D a remporté le prix principal «Demo of the Year». Avec son titre «pour toi», Tom D., originaire du quartier de Chailly à Lausanne, a aussi gagné le premier prix dans la catégorie «Lyrics & Beats» (Textes et rythmes), attribués par la Fondatrion Suisa, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Doublement primé, l'artiste, âgé d'une vingtaine d'années, repart avec 8000 francs.

Grâce à «Blasted Mirrors», le titre du Veveysan Eckhart, distingué dans la catégorie «Rock», et «Wet Dreams Only» d'Elina de Carouge (GE) dans celle de la musique «Electronic», les deux artistes ont empoché chacun 3000 francs.

Le concours de jeunes talents «Demotape Clinic» s’est imposé comme un véritable tremplin pour la relève musicale. La chanteuse de hip-hop bernoise Soukey et les Zurichoises de Manic Pixxies y avaient notamment été primées avant de revenir cette année sur scène en tant qu’artistes confirmées.

Romands primés ailleurs

D’autres distinctions ont été remises à des Romands dans le cadre des IndieSuisse Awards comme le prix de la chanson de l'année pour le titre «Generic Skincare» du groupe Coilguns avec Jonas Nido & Louis Jucker du label Hummus, basé la Chaux de Fonds (NE).

L’album «Le futur ça marche pas» du Genevois Cyril Cyril est salué par un «Future Perspective Award» (Perspective d'avenir) et La Gustav, l’académie de musique actuelle à Fribourg, par un «Special Achievement Award» (Prix spécial du mérite).