Ruag MRO souhaite simplifier les processus.

ATS Agence télégraphique suisse

L'entreprise d'armement Ruag MRO, propriété de la Confédération, se dote d'une nouvelle structure organisationnelle à partir du 1er avril. Des suppressions de postes pourraient en résulter.

Ruag MRO a annoncé jeudi la création d'un nouveau secteur Corporate Services, qui regroupera les domaines interentreprises tels que le droit, la compliance, la communication et les relations publiques, le Corporate ou les projets et la coordination d'entreprise. L'objectif est de simplifier les processus, d'harmoniser les systèmes et de créer des structures plus claires, poursuit le communiqué. En outre, les responsables des secteurs Corporate Services, C5I et Real Estate siégeront désormais à la direction.

Ruag donnera à ses unités opérationnelles davantage de responsabilités: les domaines de la vente et de la chaîne d'approvisionnement sont désormais attribués aux secteurs d'activité correspondants afin de rester compétitifs sur le marché.

Procédure de consultation

Des suppressions de postes pourraient résulter de ces changements. Une procédure de consultation a été lancée avec la représentation interne des salariés de l'entreprise.

Une porte-parole de l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer sur l'ampleur des éventuelles suppressions de postes avant la fin de la procédure. Ruag évoque dans son communiqué qu'il y aura «des changements au niveau du personnel». L'entreprise employait plus de 2800 personnes à la fin 2023.