Le Département de la défense aurait voulu attendre mercredi pour rendre public le fait que le chef de l'armée et le chef des services secrets avaient démissionné. Mais l'information a fuité et le DDPS veut déposer plainte.

Le DDPS veut trouver d'où vient la fuite et déposera une plainte pénale

Le DDPS veut trouver d'où vient la fuite et déposera une plainte pénale

1/5 Le département de la défense de Viola Amherd veut porter plainte pour des indiscrétions. Photo: Keystone

Sophie Reinhardt

Le Département suisse de la défense (DDPS) perdra rapidement deux dirigeants importants: Le chef de l'armée Thomas Süssli se retirera fin 2025 et le chef du service de renseignement Christian Dussey le suivra en 2026. Ce coup de tonnerre a été rendu public par la presse et non de première main par la ministre de la Défense Viola Amherd.

La «NZZ» a été la première à rapporter hier la vague de démissions déposées au DDPS. De nombreux politiciens ont ainsi appris par la presse les départs importants au sein de l'appareil de sécurité suisse. La conseillère aux Etats du Centre Andrea Gmür, présidente de la Commission de la politique de sécurité, s'en est ému sur X: «D'où vient cette fuite?»

Des nouvelles des services secrets parvenues à la presse

Le DDPS veut désormais lui aussi savoir exactement d'où vient la fuite. Le département de Viola Amherd a fait savoir à Blick qu'une plainte pénale allait être déposée. Cela ne fait visiblement pas bonne impression que les services secrets ne puissent garder secret le départ de leur propre chef.

Andrea Gmür soupçonne une fuite au sein du département de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. La libérale-radicale est proche de la NZZ, «et il s'est déjà avéré à plusieurs reprises que des informations sont rendues publiques prématurément par ce biais». Le département des finances de Keller-Sutter n'a jusqu'à présent pas voulu prendre position sur les déclarations la présidente de la Commission de la politique de sécurité.

Mardi, la conseillère aux États du Centre s'est agacée que les annonces de démission «aient été une fois de plus connues en premier lieu par des fuites dans les médias», comme elle l'a dit à Blick. «C'est une catastrophe absolue! La confiance est perdue. Comment un conseiller fédéral peut-il encore travailler ainsi?» C'est probablement mercredi que le Conseil fédéral sera informé des derniers développements au sein du DDPS. Jusqu'à présent, les personnes concernées ne se sont pas exprimées publiquement. On s'attend désormais à ce qu'Amherd prenne également position publiquement.