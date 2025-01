Christophe Darbellay réfléchit sérieusement à se porter candidat

1/2 <p>Christophe Darbellay n'a pas encore décidé s'il se lance dans la course au Conseil fédéral (archives).</p> Photo: OLIVIER MAIRE

ATS Agence télégraphique suisse

«J'en discute avec mon parti et mes proches», poursuit-il, bien conscient qu'un retour à Berne, comme conseiller fédéral, aurait des répercussions sur sa vie mais aussi sur l'ensemble de son entourage. Pour l'heure, l'élu du Centre du Valais romand demeure candidat à sa réélection comme conseiller d'Etat, le 2 mars prochain.

Le timing n'est pas idéal s'il devait finalement choisir de briguer un siège au Conseil fédéral, puisqu'un éventuel second tour des cantonales (23 mars) aurait lieu après l'élection au collège fédéral (12 mars). «C'est le pire des timings», analyse-t-il.

Un cinquième Valaisan?

«Contrairement à ce que beaucoup disent, être conseiller fédéral n'a jamais été un but en soi», souligne-t-il. «On a coutume de dire que le train ne passe qu'une fois. Il faut savoir saisir une opportunité quand elle se présente», considère toutefois l'ancien président du PDC Suisse de 2006 à 2016, en songeant également à son âge, puisqu'il aura 54 ans le 7 mars prochain.

L'ex-conseiller national de 2003 à 2015 estime que le Valais aurait en outre tout à gagner de conserver son siège au Conseil fédéral. Pour l'heure, seuls quatre Valaisans ont décroché un tel poste. Il s'agit des PDC Josef Escher (1950-1954) et Roger Bonvin (1962-1973), du radical Pascal Couchepin (1998-2009) et de la centriste Viola Amherd (2018-2025).

La députée Heidi Z'Graggen, elle, renonce

De son côté, la conseillère aux Etats Heidi Z'Graggen (Centre/UR) ne sera pas candidate une seconde fois au Conseil fédéral. Elle privilégie son travail à la Chambre des cantons. L'Uranaise avait figuré sur le ticket du PDC en 2018 au côté de Viola Amherd. Dans un communiqué publié ce lundi, Heidi Z'Graggen se dit comblée par sa fonction de conseillère aux Etats. Elle entend travailler avec conviction et engagement pour la Suisse, ajoute-t-elle.

L'ancienne conseillère d'Etat uranaise, aujourd'hui âgée de 58 ans, a été élue en 2019 au Conseil des Etats. Elle siège dans la Commission des institutions politiques et dans la Commission judiciaire, deux organes où sont prises des décisions importantes, relève-t-elle.

Et la centriste de citer notamment les relations entre la Suisse et l'Union européenne ou l'immigration. Elle souhaite aussi s'occuper de la politique de l'énergie et des transports. Des thèmes qui «exigent la plus grande attention».