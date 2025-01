Martin Candinas, favori à la succession de Viola Amherd, se retire de la course

«Aussi unique et attrayante que soit la fonction de conseiller fédéral, elle n'allume actuellement pas de feu intérieur en moi», a écrit Martin Candinas dans un communiqué. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Alors que la conseillère fédérale du Centre Viola Amherd se retirera fin mars, les candidats à sa succession tardent à se faire connaître. Ce lundi, Martin Candinas, que beaucoup donnaient favori, s'est retiré de la course! Après le désistement de plusieurs ténors du parti, le conseiller national des Grisons, élu au Parlement depuis 2011, était fortement pressenti pour reprendre le poste. Il n'en sera finalement rien.

«Aussi unique et attrayante que soit la fonction de conseiller fédéral, elle n'allume actuellement pas de feu intérieur en moi», écrit dans un communiqué celui qui a présidé la Chambre du peuple en 2022-2023. Martin Candinas souhaite se consacrer à ses tâches actuelles, tout en restant attaché à sa famille et aux personnes qui l'ont élu au Conseil national et à ses différents mandats.

Le successeur ou la successeuse de Viola Amherd au Conseil fédéral devrait être connu le mercredi de la deuxième semaine de la session de printemps, soit le 12 mars prochain. Lundi, la direction du Centre doit fixer le processus et les délais pour les candidatures.

Une commission de sélection doit être mise en place, a indiqué la semaine passée le président du parti Gerhard Pfister à la radio SRF. Le Centre devra déterminer combien de candidats et candidates il présente à l'Assemblée fédérale. Lors des dernières élections, les partis ont majoritairement présenté des tickets à deux noms. Viola Amherd s'était présentée pour la succession à Doris Leuthard avec l'ancienne conseillère d'Etat et actuelle conseillère aux Etats Heidi Z'graggen (UR).

En place jusqu'à la fin de la législature actuelle

Il est de coutume que le Parlement s'en tienne au ticket présenté. Mais ce n'est pas une obligation. Le nouvel élu ou la nouvelle élue sera en place jusqu'à fin 2027, fin de la législature actuelle. Les conseillers nationaux et aux Etats éliront le futur ou la future membre du gouvernement normalement le 12 mars, selon les services du Parlement. La date de l'élection doit encore être formellement avalisée.

Avant le jour J, les candidats devront affronter les questions des groupes parlementaires. Ces auditions ont généralement lieu lors des deux premières semaines de la session. Des dernières discussions sont toutefois possibles jusqu'au moment de l'élection. Celle-ci est secrète: le public ne peut pas savoir qui a voté pour qui.