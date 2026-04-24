L'ancienne conseillère municipale Monika Stocker est décédée

L'ancienne conseillère municipale zurichoise Monika Stocker est décédée, d'après le «Tages-Anzeiger». La première conseillère municipale des Vert-e-s avait 77 ans.

Elle a été à la tête des services sociaux de la ville de Zurich de 1994 à 2008. Monika Stocker, première conseillère municipale des Vert-e-s de la plus grande ville de Suisse, est décédée à l'âge de 77 ans, selon le «Tages-Anzeiger». De 1991 à 1994, la sociologue a également siégé au Conseil national.

Au début de son mandat, elle a eu du mal à gérer le trafic de drogue florissant. Elle était considérée comme une grande réformatrice dans le domaine social. Monika Stocker a été critiquée vers la fin de son mandat, lorsque des dysfonctionnements au sein du département ont été rendus publics. Les deux lanceurs d'alerte ont ensuite été condamnés. Monika Stocker a démissionné des Vert-e-s en 2008 pour des raisons de santé.