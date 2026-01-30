DE
Son tube «Campari Soda»
Décès du chanteur zurichois Dominique Grandjean

Le chanteur zurichois Dominique Grandjean, célèbre pour son tube intemporel «Campari Soda», est décédé mercredi à 81 ans. Médecin psychiatre, il avait marqué les années 1970 avec ses groupes Taxi et Hertz.
Publié: 12:44 heures
Le chanteur zurichois Dominique Grandjean est décédé à l'âge de 81 ans.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le musicien et psychiatre zurichois Dominique Grandjean est décédé mercredi à l'âge de 81 ans, a annoncé sur Facebook son dernier groupe, qui porte son nom. Le chanteur s'était fait connaitre grâce à sa chanson «Campari Soda», sortie en 1977, qui est devenue un tube intemporel.

Dominique Grandjean a fondé dans les années 1970 les deux groupes pop Taxi et Hertz. Avec le groupe Taxi, il a publié en 1977 la ballade évocatrice «Campari Soda», qui a marqué plusieurs générations.

La musique, une activité secondaire

Le groupe Taxi n'a pas connu de succès commercial dans un premier temps. La reprise très fidèle à l'original de Stephan Eicher en 1999 et un spot publicitaire télévisé de la compagnie aérienne Swiss en 2006 ont toutefois propulsé la création de Dominique Grandjean dans les charts.

Dominique Grandjean a écrit son tube à 33 ans alors qu'il était médecin assistant dans une clinique psychiatrique. La musique est restée une activité secondaire pour le psychiatre praticien.

