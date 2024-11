1/12 Les CFF testent de nouveaux concepts de places assises. Photo: SBB

Michael Hotz

Ceux qui font régulièrement la navette en train connaissent bien la situation: pour obtenir les dernières places assises dans un wagon presque complet, on se retrouve à jouer des coudes avec les autres passagers. En effet, les CFF misent presque entièrement sur les compartiments à quatre places.

Seulement, les besoins des voyageurs évoluent au fil du temps, ce qui se répercute sur les exigences en matière d'aménagement intérieur des trains. Travaillant de plus en plus souvent sur un ordinateur portable dans les transports publics, les pendulaires exigent plus de confort.

Les CFF le savent: les sièges vis-à-vis, qui ont pourtant fait leurs preuves, ne répondent plus à tous les besoins. C'est pourquoi, l'ex-régie fédérale lance de nouveaux concepts de places assises pour les trains grandes lignes. Grâce à des tests et des études de marché, les CFF veulent savoir quelles sont les idées les mieux accueillies. Les résultats seront ensuite intégrés dans le processus d'acquisition des futurs trains.

Des modèles en bois des futurs concepts

Les CFF continueront à l'avenir de miser sur les compartiments à quatre places. Les nouveaux concepts pour voyager confortablement en train pourraient toutefois être un «complément judicieux», indique à ce sujet l'exploitant des transports publics.

C'est pourquoi, il a installé différents modèles en bois de groupes de places assises dans un bâtiment commercial à Berne: un point de rencontre, un lounge perfectionné ou des zones pour vélos combinées à des postes de travail. Des lunettes VR permettent en outre de donner vie virtuellement aux nouvelles places assises. «Malgré l'avènement de nouvelles idées, il est essentiel de ne pas réduire le nombre de places assises pour les voyageurs», soulignent les CFF.

Plusieurs représentants de groupes d'intérêt, dont les organisations CITP, Pro Bahn et Pro Velo, vont maintenant tester les concepts. Les CFF impliquent également leurs groupes professionnels les plus concernés, à savoir les contrôleurs de billets, les agents de police des transports et le personnel de nettoyage. L'ancienne régie fédérale intégrera ensuite les idées les plus populaires dans les projets d'acquisition lorsqu'ils remplaceront progressivement les trains grandes lignes les plus anciens à partir de la fin des années 2030.