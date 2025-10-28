DE
Route bloquée à Davos
Les manifestants anti-WEF se prennent des amendes salées

Le ministère public grison a émis 24 ordonnances pénales contre des manifestants anti-WEF pour avoir bloqué la route d'accès à Davos en janvier. Les activistes font face à des amendes pour contrainte, perturbation des transports et désobéissance à la police.
16:20 heures
Une personne déguisée en clown à une manifestation du collectif «Strike WEF», à Küblis, le 18 janvier 2025.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministère public grison a prononcé 24 ordonnances pénales contre des manifestants anti-WEF qui avaient bloqué en janvier dernier un tronçon de la route d'accès à Davos, provoquant un important embouteillage en plein Forum économique mondial. Les prévenus écopent d'amendes.

Les activistes sont accusés de contrainte, de perturbation des transports publics, de violation du code de la route et de désobéissance à la police, a indiqué mardi le ministère public des Grisons à l'agence Keystone-ATS. Il confirmait une information de la Südostschweiz.

Des amendes de plusieurs centaines de francs et des peines pécuniaires avec sursis ont été infligées dans le cadre de ces ordonnances pénales non encore entrées en force. Les activistes faisaient partie du cortège «Strike WEF», qui se forme chaque année au début du WEF pour protester contre la rencontre.

La police intervient

Certains s'étaient toutefois détachés du cortège et avaient entravé la circulation sur la route de Davos Laret, ignorant les demandes de la police qui avait fini par intervenir avec des véhicules spéciaux. Les manifestants avaient été évacués puis dénoncés.

Les organisateurs du «Strike WEF» ont d'ores et déjà annoncé sur leur site Internet leur intention de manifester à nouveau lors du prochain forum. Ils entendent communiquer prochainement leur itinéraire exact.

