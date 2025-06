1/6 L'effondrement des fonds Greensill a sonné le glas de Credit Suisse. Il a fallu encore deux ans pour que l'UBS prenne le relais. Photo: keystone-sda.ch

Beat Schmid

La High Court de Londres est très belle. L'imposant bâtiment néogothique a servi de décor à la comédie romantique «Bridget Jones's Diary». Toutefois cette semaine, il a fait une nouvelle apparition digne d'un film. Des banquiers se pressent devant les caméras pour entrer dans la Haute Cour, où les juges portent des perruques blanches en crin de cheval.

L'affaire Credit Suisse (CS) contre Softbank a été jugée. Cela concerne des créances à hauteur de 440 millions de dollars qu'UBS, en tant que successeur légitime de CS, réclame au groupe financier japonais. La banque suisse veut récupérer cet argent en faveur de ses clients, certains ayant perdu des sommes colossales entre 2019 et 2021 avec des fonds dits de la chaîne d'approvisionnement – également connus sous le nom de fonds Greensill.

Pour la première fois, un ex-manager – l'ancien chef de la banque d'investissement du CS, Eric Varvel – a témoigné. L'Américain a été rappelé à la banque en 2016 par Iqbal Khan, qui l'a nommé chef de la gestion d'actifs, qu'il dirigeait en tant que responsable du Private Banking. Lex Greensill, qui est au cœur du scandale des fonds de la chaîne d'approvisionnement avec ses sociétés financières du même nom, était également convoqué.

Ce qui est concernant dans cette procédure, c'est que des extraits d'un document jusqu'ici secret de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) ont été révélés. Le rapport de la Finma, rendu en décembre 2022, vient d'être déclassifié par le tribunal de Londres. Il est donc à la disposition de la rédaction de Blick.

Un écosystème fermé

Le document de 92 pages dresse un bilan déplorable du management de Credit Suisse. La banque a été obligée de mettre en place un régime de responsabilité, une mesure qui doit maintenant être considérée comme introduite dans le cadre de la nouvelle réglementation pour toutes les banques d'importance systémique.

Pour simplifier, les trois entreprises – CS, Greensill et Softbank – entretenaient une sorte d'écosystème fermé, caractérisé par une dépendance mutuelle. Softbank investissait dans des entreprises confrontées à des problèmes de liquidités. Pour obtenir de l'argent, ces entreprises cédaient leurs créances à Greensill, qui les rachetait ensuite sous forme de titres de fonds de CS.

Credit Suisse a commis le péché originel au printemps 2017 en lançant le premier des quatre fonds dits Credit Suisse Supply Chain Finance Funds. Ces fonds ont été l'un des plus grands flops de l'histoire de l'entreprise et ont largement contribué à la perte de confiance des clients – comme on peut le lire dans le rapport.

Des négligences ont été commises avant même le lancement des fonds. Chaque fois que le département de gestion des actifs développait un nouveau produit, celui-ci devait passer par un processus d'autorisation. La banque disposait de deux voies d'autorisation: soit New Business soit New Product. Bien qu'il y ait eu des doutes internes, le choix s'est porté sur la voie la plus simple. Un employé a noté dans un e-mail: «Ce n'est que si nous pouvons prouver qu'il n'y a pas de nouveaux risques significatifs pour la société et les clients que l'on pourrait éventuellement ne pas suivre la voie du New Business».

Les inquiétudes ont été ignorées

Les préoccupations ont été ignorées. Comme les managers étaient conscients de certains risques, ils ont décidé de procéder à un examen approfondi des sociétés Greensill. Mais un fait concernant refait surface: ils n'ont pas attendu le résultat de cet examen. Il s'est avéré par la suite que Greensill n'avait répondu que de manière incomplète aux questions des managers de Credit Suisse.

Malgré cela, la banque a donné son feu vert le 24 avril 2017. Virtuoso, c'est ainsi que le premier fonds a été baptisé en interne, a connu un succès retentissant. Les actifs des clients ont grimpé jusqu'à 2,8 milliards de dollars à la fin 2018. Le fonds s'est alors hissé dans le top 20 de tous les fonds de la banque. Un an plus tard, il est même entré dans le top 3.

Cette ascension fulgurante a dû attirer l'attention du top management. Mais personne – ni Iqbal Khan ni le CEO Tidjane Thiam – ne semble avoir posé de questions à ce sujet. Du moins, le document ne contient aucun élément qui prouverait le contraire. Il est donc possible que la Finma n'ait pas clarifié la situation.

Pourtant, des doutes sur ce modèle audacieux ont été exprimés très tôt à l'interne. Le 30 novembre 2018, un courriel anonyme est parvenu à la banque: «Nous avons de sérieux doutes sur votre évaluation de Greensill Capital en tant que partenaire dans ce domaine, et encore plus de doutes sur le fait que vous accordiez apparemment à cette entreprise une telle liberté de décision sur l'argent de vos clients». Michel Degen, qui dirigeait les activités européennes et qui était l'une des forces motrices principales derrière les fonds, a transmis l'e-mail à Lex Greensill et à David Solo – qui avait auparavant quitté le gestionnaire d'actifs zurichois GAM pour rejoindre Greensill et avait établi les contacts avec Credit Suisse. Michel Degen y écrivait: «Nos collaborateurs reçoivent des e-mails anonymes ... Sérieusement, vous devez repenser votre stratégie de communication!»

Spygate et la fin

Les premiers rapports critiques des médias sont également apparus à cette période. En juin 2019, un autre mail anonyme a été envoyé à tous les membres de la direction du groupe. Au plus tard à ce moment-là, tout le monde était au courant des problèmes. Peu de temps après, il y a eu le transfert spectaculaire d'Iqbal Kahn à UBS, qui dirigeait en tant que codirecteur la gestion de fortune mondiale. Quelques mois après la fameuse affaire Spygate, Tidjane Thiam quittait lui aussi le navire.

Peu à peu, les fonds sont devenus un sujet de discussion au sein du Conseil d'administration. En raison de la pandémie de Covid-19, les problèmes se sont aggravés chez Greensill. A partir de 2020, la nouvelle direction de CS, avec Thomas Gottstein comme CEO et Philipp Wehle comme successeur d'Iqbal Khan, est passée en mode crise. Mais ils n'ont pas pu empêcher la fermeture des fonds. En février 2021, les grilles ont été remontées et 10 milliards de fonds de clients ont été gelés. C'était la fin.

Le 1er avril 2021, la Finma a chargé le cabinet Wenger Plattner de faire la lumière sur ces événements. Les conclusions de ce dernier constituent la base du présent rapport. Avant cela, deux rapports d'enquête internes avaient été commandés. Mais ceux-ci sont toujours sous clé. Y trouverait-on encore des cadavres? On le saura peut-être un jour. Une porte-parole d'UBS écrit qu'«Iqbal Khan n'est concerné par aucune procédure et aucune enquête n'a établi de manquement de sa part».