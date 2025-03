Six parlementaires américains sont en Suisse ce mercredi

Le démocrate texan Lloyd Doggett compte parmi les six parlementaires de la délégation américaine (archives). Photo: Rod Lamkey

ATS Agence télégraphique suisse

Six membres du Congrès américain, démocrates et républicains, rencontrent des membres du gouvernement suisse mercredi à Berne. Ils doivent s'entretenir avec le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis et celui de l'économie Guy Parmelin. Des rencontres avec les secrétaires d'Etat Helene Budliger Artieda, Daniela Stoffel, Alexandre Fasel et Markus Mäder sont également prévues, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS, confirmant une information parue dans les titres Tamedia.

Les politiques étrangère, économique, financière et scientifique sont au menu des discussions. La cheffe du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) Mme Budliger Artieda a rencontré mardi à Washington le chef de cabinet du représentant américain au commerce Jamieson Greer.

Visite «surprise»

Le but de la rencontre était d'éviter une guerre commerciale entre la Suisse et les Etats-Unis alors que Washington a placé Berne sur une liste de pays aux «méthodes commerciales déloyales». C'est ce qu'avait indiqué Mme Budliger Artieda avant de préciser à l'issue de sa visite qu'il s'agissait pour l'heure d'une consultation.

La tenue de la rencontre a surpris, le délai pour une visite auprès du gouvernement de Donald Trump, en place depuis janvier, étant long. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter avait fait part fin février des difficultés que connaissent la Suisse et plusieurs autres pays à rencontrer des membres de l'administration américaine. La conseillère fédérale travaille depuis le début de l'année à protéger les intérêts de la Suisse alors que le ton monte entre les Etats-Unis et l'Europe.

A Genève vendredi

La visite d'une délégation américaine en Suisse a lieu chaque année, précise le DFAE. Celles des républicains Andy Harris, Bill Huizenga et Niole Malliotakis ainsi que les démocrates Lloyd Doggett, Stephen Lynch et Donald Norcross cette semaine est prévue «depuis plusieurs mois».

Les six parlementaires doivent se rendre à Genève vendredi où ils rencontreront l'ambassadeur suisse à l'ONU Jürg Lauber. Des entretiens avec des représentants du CICR et du CERN sont aussi au programme.