La cheffe du Seco, Helene Budliger Artieda, a rencontré mardi à Washington le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. L'objectif était de nouer des contacts avec la nouvelle administration Trump et d'explorer les possibilités de renforcer les relations.

La cheffe du Seco Helene Budliger Artieda a annoncé œuvrer pour de meilleures relations avec l'administration Trump.

ATS Agence télégraphique suisse

La cheffe du Seco Helene Budliger Artieda a rencontré mardi à Washington le représentant américain au commerce Jamieson Greer. Le but de la rencontre était notamment de nouer des contacts avec les représentants de la nouvelle administration américaine, d’avoir un échange sur les différents dossiers du portefeuille commercial et d’explorer les possibilités de renforcer les relations économiques bilatérales, a indiqué le Secrétariat à l'économie.

«Dans une atmosphère conviviale, la délégation helvétique a également pu faire valoir que le reproche fait à la Suisse d’avoir recours à des «pratiques commerciales déloyales» était infondé, précise le Seco à Keystone-ATS.

Signaler les méthodes déloyales

Washington aurait déjà placé la Suisse sur une «liste» de pays aux «méthodes commerciales déloyales», Berne ayant une balance commerciale positive avec les Etats-Unis pour les biens. Samedi, le Seco précisait à Keystone-ATS qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une consultation et que la Suisse ne figure pas sur cette liste.

Le délégué au commerce nommé par le président Trump a demandé aux entreprises américaines de lui signaler les méthodes commerciales déloyales des pays partenaires, comme l'a récemment expliqué Mme Budliger Artieda dans une interview accordée à CH-Media. La directrice du Seco avait précisé que l'on ne peut pas reprocher à la Suisse d'être déloyale.

Rapide rendez-vous

La Suisse a unilatéralement supprimé ses droits de douane industriels et il n'y a pas de droits de douane pharmaceutiques. Les entreprises américaines peuvent exporter leurs produits vers la Suisse sans payer de droits de douane.

La rencontre de mardi à Washington a également permis de préparer les échanges à l’échelon ministériel, précise le Seco. La rapidité de ce rendez-vous pour la directrice du Seco était une surprise. Actuellement, le délai pour une visite auprès du gouvernement du président Donald Trump est de plusieurs semaines, indiquait samedi Fabian Maienfisch, un autre porte-parole auprès du Seco, confirmant une information du Tages-Anzeiger.

Selon le journal alémanique, la rencontre a été mise sur pied la semaine dernière au Palais fédéral. Mme Budliger Artieda et des parlementaires de tous les partis auraient rencontré des hauts représentants de l'ambassade des Etats-Unis à Berne.

Contrôler les puces IA

Le Bureau of Industry and Security (BIS) est une agence américaine chargée de la mise en œuvre des contrôles à l’exportation des biens industriels. Le Seco et le BIS sont régulièrement en contact au sujet des contrôles à l’exportation, précise le Seco.

Le BIS est également responsable de la mise en œuvre des nouveaux contrôles à l’exportation des puces IA. Les relations avec cette agence sont donc importantes pour pouvoir évaluer les conséquences pour la Suisse des nouvelles dispositions sur les puces IA.

Une rencontre avec des représentants de l’Office of Foreign Assets Control, rattaché au Ministère des finances, a par ailleurs permis d'en savoir plus sur la nouvelle orientation de la politique extérieure des Etats-Unis et ses implications pour la politique des sanctions, note encore le Seco.