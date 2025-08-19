DE
FR

Dans le canton de Berne
Trois candidats de l'UDC dans la course au gouvernement

L'UDC bernoise présente trois candidats pour le gouvernement cantonal. L'assemblée des délégués a approuvé les candidatures de Pierre Alain Schnegg, conseiller d'Etat sortant, et des députés Daniel Bichsel et Raphael Lanz.
Publié: il y a 52 minutes
Partager
Écouter
Pierre Alain Schnegg est en lice pour un nouveau mandat.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC bernoise va lancer trois candidats dans la course au gouvernement. L'assemblée des délégués a validé mardi soir à Spiez les candidatures du conseiller d'Etat sortant Pierre Alain Schnegg ainsi que celles des députés alémaniques au Grand Conseil Daniel Bichsel et Raphael Lanz.

A lire aussi
L'alliance de gauche présente Hervé Gullotti
Gouvernement bernois
L'alliance de gauche présente Hervé Gullotti

Directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, le citoyen de Champoz occupe depuis juillet 2016 le siège réservé par la Constitution au Jura bernois. Si Pierre Alain Schnegg est en lice pour un nouveau mandat lors des élections cantonales de mars 2026, son collègue de parti Christoph Neuhaus ne se représente pas.

Pour le plus important parti du canton, l'objectif est de conserver une majorité bourgeoise au Conseil-exécutif. La majorité au sein du gouvernement dépend souvent de la couleur du siège occupé par le représentant du Jura bernois.

Le camp bourgeois partira donc en campagne avec les trois UDC désignés mardi soir, avec le conseiller d'Etat PLR Philippe Müller et avec la conseillère d'Etat du Centre Astrid Bärtschi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus