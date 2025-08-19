Publié: il y a 52 minutes

L'UDC bernoise présente trois candidats pour le gouvernement cantonal. L'assemblée des délégués a approuvé les candidatures de Pierre Alain Schnegg, conseiller d'Etat sortant, et des députés Daniel Bichsel et Raphael Lanz.

Trois candidats de l'UDC dans la course au gouvernement

Dans le canton de Berne

Pierre Alain Schnegg est en lice pour un nouveau mandat. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC bernoise va lancer trois candidats dans la course au gouvernement. L'assemblée des délégués a validé mardi soir à Spiez les candidatures du conseiller d'Etat sortant Pierre Alain Schnegg ainsi que celles des députés alémaniques au Grand Conseil Daniel Bichsel et Raphael Lanz.

Directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, le citoyen de Champoz occupe depuis juillet 2016 le siège réservé par la Constitution au Jura bernois. Si Pierre Alain Schnegg est en lice pour un nouveau mandat lors des élections cantonales de mars 2026, son collègue de parti Christoph Neuhaus ne se représente pas.

Pour le plus important parti du canton, l'objectif est de conserver une majorité bourgeoise au Conseil-exécutif. La majorité au sein du gouvernement dépend souvent de la couleur du siège occupé par le représentant du Jura bernois.

Le camp bourgeois partira donc en campagne avec les trois UDC désignés mardi soir, avec le conseiller d'Etat PLR Philippe Müller et avec la conseillère d'Etat du Centre Astrid Bärtschi.