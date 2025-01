La doyenne du monde nous a quittés! Tomiko Itooka, 116 ans, la femme la plus âgée de la planète, est décédée le 29 décembre. Son secret: les bananes et le Calpis !

Mme Itooka avait fêté ses 116 ans le 23 mars dernier. Photo: Keystone/AP

ATS Agence télégraphique suisse

La personne la plus âgée au monde, la Japonaise Tomiko Itooka, est décédée à l'âge de 116 ans, a annoncé samedi la ville d'Ashiya (sud du Japon) où elle habitait. Mme Itooka, qui avait quatre enfants et cinq petits-enfants, s'est éteinte le 29 décembre dans la résidence pour personnes âgées où elle résidait depuis 2019, a précisé le maire d'Ashiya dans un communiqué.

Née le 23 mai 1908 à Osaka, non loin d'Ashiya, elle avait été identifiée comme la doyenne de l'humanité après le décès en août 2024 de l'Espagnole Maria Branyas Morera à 117 ans. «Mme Itooka nous a donné du courage et de l'espoir tout au long de sa longue vie», a commenté le maire d'Ashiya, Ryosuke Takashima. «Nous la remercions pour cela», a ajouté l'élu de 27 ans.

Près de 95'000 centenaires au Japon

Issue d'une famille de trois enfants, joueuse de volleyball dans sa jeunesse, elle a connu guerres, pandémies et révolutions technologies. Durant ses vieux jours, elle affectionnait les bananes et le Calpis, une boisson à base de ferments lactiques très populaire au Japon, selon le communiqué de la mairie.

Le Japon connaît actuellement une crise démographique, avec une population âgée en hausse et une population active en diminution finançant les dépenses médicales et sociales accrues.

En septembre, le Japon comptait plus de 95'000 centenaires, dont 88% de femmes. Près d'un tiers des 124 millions habitants du pays a 65 ans et plus.