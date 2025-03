La Fédération internationale de gymnastique (FIG) basée à Lausanne est en crise (Illustration).

Le lundi est rarement la journée la plus douce de la semaine. Alors Blick, avec l'aide de l'ATS, propose de vous simplifier la vie en vous concoctant un tour d'horizon des actus suisses de ce 31 mars. C'est parti:

1 Le sécrétaire général de la FIG dans la tourmente

La Fédération internationale de gymnastique (FIG) basée à Lausanne est en crise, affirme lundi «Le Temps». Son secrétaire général fait l'objet de plusieurs plaintes auprès des ressources humaines et de rapports internes et externes. Des collaborateurs dénoncent son comportement autoritaire, avec à la clé plusieurs démissions et burn-out. Le cadre se voit aussi reprocher des propos racistes, homophobes et sexistes ainsi que sa gestion des finances. Suite à des plaines d'employés, la Fondation d’éthique de la gymnastique (GEF) a mandaté un rapport externe. Le président de la FIG, Morinari Watanabe, a aussi mené des entretiens à l'interne. Selon «Le Temps», il a évoqué une prochaine «restructuration» du bureau de la FIG tandis que fin février, le secrétaire général a été reconduit pour la période 2025-2028.

2 Un retour au travail souvent retardé pour les jeunes mères

En Suisse, seule une femme sur cinq environ retourne au travail directement après le minimum légal du congé maternité. C'est ce que révèle lundi une évaluation de l'Office fédéral de la statistique pour les titres alémaniques de Tamedia. Le moment où les mères reprennent le travail dépend surtout de leur niveau de formation. Selon les statistiques, les femmes universitaires reprennent plus rarement le travail après 14 semaines que les femmes avec un niveau de formation inférieur. Les pères ont officiellement droit à deux semaines de congé après la naissance, mais selon Tamedia, la plupart des hommes restent à la maison 10 jours.

3 Un million des travailleurs auront une retraite au rabais

Selon une statistique de l'AVS analysée par l'Union syndicale suisse (USS), un million de personnes actives ont manifestement des lacunes de cotisations pour leur retraite, rapporte lundi Blick. «Un million des actifs actuels ne devraient recevoir qu'une rente partielle au lieu d'une rente complète», affirme la secrétaire centrale de l'USS Gabriela Medic au journal. La faîtière demande de meilleures possibilités de versements rétroactifs pour combler les lacunes de cotisation.

4 Le coprésident du PS veut s'aligner sur Macron et Starmer

Le coprésident du Parti socialiste suisse, Cédric Wermuth, plaide lundi dans «Le Temps» et la «NZZ» pour que la Suisse intègre une structure de sécurité européenne. «D'une manière ou d’une autre, nous devons soutenir la coalition qui se met en place, avec Emmanuel Macron et Keir Starmer en tête», est convaincu le conseiller national argovien face à ce qu'il qualifie de «trahison» de l'administration Trump. Il peut imaginer que la Suisse cofinance des forces armées européennes de défense, renchérit-il dans la «NZZ». Cette structure européenne de sécurité est en train de se créer, «même s’il y a beaucoup d’interrogations», selon l'Argovien, qui estime dans «Le Temps» que c'est le seul partenaire «fiable» de la Suisse. Celle-ci doit donc réfléchir à la construction d'une sécurité civile, et les collaborations militaires doivent être pensées avant tout avec l'Union européenne, et plus uniquement avec l'OTAN.

5 De plus en plus de pauvres en Suisse?

L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie lundi des données sur les revenus, la pauvreté et les conditions de vie de la population suisse pour l'année 2023. Des données pour 2022, il ressortait que la population suisse affichait le niveau de satisfaction le plus élevé d'Europe vis-à-vis de ses conditions de vie. Ce constat ne s'appliquait cependant pas à toutes les couches de la société: 8,2% de la population en Suisse vivait dans la pauvreté, soit quelque 702'000 personnes.