Elle crie «Allah Akbar»
Suspicion de terrorisme après une potentielle attaque au couteau au Tessin

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête pour suspicion de terrorisme contre une femme au Tessin. Celle-ci est entrée vendredi dans un magasin de téléphonie mobile à Bellinzone et a menacé les employés avec un couteau.
Publié: il y a 6 minutes
Au Tessin, une femme fait l'objet d'une enquête pour suspicion de terrorisme. Elle aurait menacé le personnel d'un magasin à Bellinzone en criant "Allah Akbar" (photo symbolique).
Photo: Samuel Golay
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pour suspicion de terrorisme au Tessin. Une femme a menacé des employés avec un couteau dans un magasin à Bellinzone. Le Ministère public de la Confédération a confirmé mardi à l'agence de presse Keystone-ATS avoir repris la procédure pénale ouverte contre la personne concernée par le Ministère public tessinois.

Selon les conclusions médicales, la personne accusée n'est apte ni à être interrogée ni à être placée en détention, a ajouté le MPC. Elle a été internée de force dans un établissement psychiatrique. Le Ministère public de la Confédération a demandé au tribunal des mesures de contrainte compétent de prononcer une détention provisoire à titre préventif au cas où l'état de l'accusée venait à changer.

Les enquêtes ultérieures viseront principalement à déterminer si l'acte commis à Bellinzone avait un motif terroriste. Les enquêtes seront menées par la Police judiciaire fédérale pour le compte du Ministère public de la Confédération, a ajouté le service de presse du MPC.Selon plusieurs médias tessinois, la femme aurait menacé de mort le personnel du magasin et aurait crié à plusieurs reprises «Allah Akbar» («Dieu est grand»).

