Importée depuis les Pays-Bas
A Zurich, les victimes sont traitées avec de la peau de donneurs décédés

Les hôpitaux zurichois ont reçu 9,3 m² de peau des Pays-Bas pour soigner les victimes de l'incendie de Crans-Montana. Ces dons préviennent les infections et favorisent la guérison.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
1/2
Les hôpitaux zurichois ont reçu plusieurs livraisons de peau en provenance des Pays-Bas.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les hôpitaux zurichois ont reçu des Pays-Bas 9,3 mètres carrés de peau provenant de dons pour soigner des victimes de l'incendie de Crans-Montana. Cette information a été communiquée à Keystone-ATS mercredi par la banque de tissus humains «ETB-BISLIFE».

Les peaux de donneurs décédés ont été acheminées à l'Hôpital universitaire de Zurich en trois fois. Les autorités douanières suisses se sont, heureusement, montrées très coopératives, a indiqué un porte-parole de la banque située à Haarlem (P-B).

Des greffes temporaires

Les peaux issues de dons sont utilisées de façon temporaire sur le corps des grands brûlés afin de prévenir l'infection de leurs plaies et favoriser la guérison. A terme, elles sont remplacées par des greffes de peau durables, provenant la plupart du temps de l'épiderme du patient.

Zurich a fait appel pour la première fois à la banque hollandaise en début d'après-midi du jour de l'an. «Le soir même, les 20'000 premiers centimètres carrés de peau étaient envoyés par courrier et sont arrivés durant la nuit. Le vendredi suivant, 52'000 cm2 étaient expédiés, puis 21'000 cm2 le lundi suivant.

Pas de prévèvement en Suisse

La banque néerlandaise a également livré de la peau à Leipzig, où trois victimes suisses de l'incendie de Crans-Montana sont hospitalisées. De nouveaux envois de peau en Suisse ne sont pour l'heure pas programmés. «Il faudra compter sur d'autres livraisons d'ici deux à trois semaines, en fonction de l'avancée des traitements», souligne le porte-parole d'"ETB-BISLIFE».

En Suisse, on ne prélève pas de peau sur les personnes décédées qui ont accepté de faire don de leurs organes, selon les informations dont dispose Franz Immer, le directeur de la fondation Swisstransplant.

