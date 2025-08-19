DE
FR

Coup de chaleur à Isone
Une recrue de l'armée suisse encore à l'hôpital

Trois des quatre recrues hospitalisées la semaine dernière pour un coup de chaleur après un exercice à Isone (TI) ont rejoint leur troupe. Une recrue reste à l'hôpital. L'armée prévoit d'adapter l'horaire des exercices pour éviter de futurs incidents.
Publié: 14:53 heures
Partager
Écouter
Une recrue de l'armée suisse encore à l'hôpital après un exercice à Isone. (image d'illustration)
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une des quatre recrues hospitalisées mercredi dernier après un exercice à cause d'un coup de chaleur est actuellement encore à l'hôpital. Les trois autres soldats ont rejoint la troupe.

Parmi les personnes sorties de l'hôpital se trouve la recrue qui avait dû être placée temporairement dans un coma artificiel, a déclaré mardi à l'agence de presse Keystone-ATS le porte-parole de l'armée Stefan Hofer

Les quatre recrues avaient participé à une course d'orientation à Isone (TI). L'exercice s'est déroulé conformément aux prescriptions, affirme l'armée. De la nourriture et des boissons étaient à disposition aux différents postes. L'armée assure prendre l'incident très au sérieux et veut à l'avenir organiser de tels exercices plutôt tôt le matin ou tard le soir.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus