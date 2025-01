Le plus petit domaine skiable du monde ouvre samedi à Saint-Gall. Ce projet artistique, qui avait suscité la controverse, est doté d'une seule piste noire.

Le plus petit domaine skiable du monde ouvre ses portes en Suisse

Après de nombreuses oppositions, le plus petit domaine skiable ouvre ses portes samedi.

ATS Agence télégraphique suisse

Le plus petit domaine skiable du monde ouvre ses portes samedi dans la ville de St-Gall. Ce projet artistique est un adieu à l'époque nostalgique du téléski à archets et une allusion au changement climatique, ce qui lui a valu l'opposition de la droite au parlement cantonal.

La création du plus petit domaine skiable du monde a déclenché une avalanche médiatique. La ville de St-Gall n'est plus seulement connue pour sa bibliothèque abbatiale et ses saucisses grillées, constatait la RTS dans sa chronique radio «Chuchichästli».

Quatre artistes sont à l'origine du projet. Au 50 de la Schneebergstrasse (rue de la montagne de neige) à St-Gall, ils ont transformé un immeuble d'habitation voué à la démolition en station de montagne avec un Airbnb et une boutique de souvenirs.

Piste noire la plus courte du monde

Une pente très raide d'à peine 20 mètres de long dans le jardin sépare la station amont de la station aval du téléski. Entre les deux se trouve la piste noire la plus courte du monde. On peut même y skier la nuit grâce à un éclairage. Le téléski ouvre officiellement samedi. Qu'il y ait de la neige ou non, le bar sera de toute façon ouvert, promettent les responsables du projet.

Grâce à ce projet artistique, le téléski à archets revit à 740 mètres d'altitude. Ce genre d'installation a été évincé des basses altitudes ces dernières années en raison du manque de neige. «Nous voulons rappeler à quel point la neige était une évidence» autrefois à ces altitudes, a déclaré l'artiste Anita Zimmermann au quotidien st-gallois St. Galler Tagblatt.

Hommage au téléski à archets

Le domaine skiable de St-Gall est un hommage au téléski à archets qui a été inventé il y a 90 ans à Davos (GR). Dans les stations, il est de plus en plus remplacé par des télésièges. C'est sans doute la nostalgie d'une époque bientôt révolue qui explique l'écho du projet st-gallois.

Selon les initiants, le projet de la Schneebergstrasse à St-Gall coûte 187'000 francs. Le gouvernement cantonal lui a accordé une subvention de 45'000 francs provenant du fonds de loterie.

Au parlement cantonal, l'UDC est intervenue. Selon un élu du parti, il ne faut pas verser d'argent aux activistes climatiques verts et de gauche qui tirent à boulets rouges sur les domaines skiables et le tourisme hivernal. La majorité bourgeoise du parlement a finalement obtenu l'annulation de la contribution versée par le gouvernement.

Les artistes à l'origine du projet ont alors lancé un financement participatif ("crowdfunding") pour obtenir les 45'000 francs refusés par le parlement. Jeudi matin, ils avaient réuni environ 38'000 francs.