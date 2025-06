Contrôle romand en question Interdit de pratique, un médecin français exerce toujours à Fribourg

Un hématologue français, condamné pour fraude fiscale et négligence en France et interdit de pratique à Neuchâtel, exerce toujours à Fribourg. La RTS révèle mardi comment il a caché ses antécédents pour continuer à exercer – peut-être plus pour longtemps.

Publié: 15:43 heures