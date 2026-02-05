DE
Connu de la police
L'agresseur antisémite de Zurich sera expulsé

Un Kosovar de 40 ans a agressé un juif orthodoxe de 26 ans lundi à Zurich, proférant des insultes antisémites. Son expulsion de Suisse, suspendue par le passé, sera désormais appliquée.
Publié: 05.02.2026 à 18:35 heures
|
Dernière mise à jour: 07:21 heures
L'agression antisémite est survenue dans le 3e arrondissement de Zurich, un quartier où vivent beaucoup de juifs orthodoxes (photo symbolique).
Photo: ENNIO LEANZA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ressortissant kosovar qui a agressé un juif orthodoxe lundi en pleine rue à Zurich était frappé d'une décision d'expulsion. Cette dernière avait été suspendue par le Tribunal administratif fédéral, mais elle va pouvoir entrer en vigueur.

Le Service des migrations du canton de Zurich a «tout entrepris depuis des années pour sévir contre ce Kosovar sur le plan du droit des étrangers», indique-t-il jeudi à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée par la radio-télévision alémanique SRF.

Admission provisoire levée

La Confédération avait déjà ordonné le retour de cet homme de 40 ans dans son pays il y a quelques années. Dans la foulée, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait ordonné toutefois que l'homme soit admis provisoirement en Suisse par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Le principal intéressé a quitté, cependant, la Suisse temporairement par la suite, ce qui a entraîné l'annulation de son admission provisoire par le SEM. Il pourra donc être expulsé dès que cette décision entrera en vigueur, estiment les autorités zurichoises.

Agression antisémite

Lundi, le quadragénaire a été arrêté par la police après avoir agressé un juif orthodoxe de 26 ans en pleine ruse sans interaction préalable, dans le 3e arrondissement de Zurich, un quartier où vivent beaucoup de juifs orthodoxes. La victime a été légèrement blessée.

L'agresseur était connu des services de police pour d'autres types de délits. Il a proféré des insultes antisémites au moment de son acte et de son arrestation.

