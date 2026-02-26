Un sondage révèle que deux tiers des Suisses considèrent le voisinage essentiel pour leur bien-être. Les Suisses romands valorisent davantage ces relations que les Alémaniques, selon Comparis.

Bien s'entendre avec ses voisins est sacré, surtout pour les Romands

ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, deux tiers des habitants affirment qu'avoir de bonnes relations avec leurs voisins est déterminant pour être satisfait de leurs logements, selon un sondage de Comparis. La plupart des Suisses s'entendent bien avec leur voisinage.

Le voisinage serait plus valorisé par les personnes âgées, les ménages avec enfants et les Romands, indique Comparis dans un communiqué jeudi. Au total, 76% des Romands considèrent le voisinage comme important, contre 63% des Alémaniques.

Les Suisses s'entendent bien avec leurs voisins, selon le sondage. La majorité des sondés, à 82%, affirme ne jamais se sentir mal à l'aise dans leur quartier et 65% s'en disent satisfaits.

Les agglomérations, le bon équilibre

Les relations de voisinage sont particulièrement bonnes dans les agglomérations, plus que dans les villes et à la campagne. L'agglomération semble offrir le meilleur équilibre, avec de la proximité pour les contacts sociaux et moins d'anonymat que dans les villes, remarque Harris Büsser, expert en immobilier, dans le communiqué.

Regardant les petits services rendus, 48% des sondés se sentent bien soutenus par leurs voisins. L'entraide est en revanche plus marquée en Suisse alémanique qu'en Suisse romande ou italienne. Ce sondage a été effectué en décembre 2025 auprès de 1049 personnes dans toute la Suisse par Innofact.