Comme le veut la tradition
Karin Keller-Sutter pose avec les porcelets de la foire agricole Olma

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a ouvert, jeudi, la 82ème foire agricole Olma, à St-Gall. Comme le veut la tradition, elle a posé pour les photographes avec un porcelet après avoir tenu son discours inaugural.
Publié: 14:20 heures
La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a ouvert, jeudi, la 82ème foire agricole Olma, à St-Gall
Photo: Andreas Becker
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pour prendre la petite femelle Paola dans ses bras, la conseillère fédérale libérale-radicale st-galloise s'est «parée» du tablier violet qu'avait porté sa prédécesseuse Viola Amherd (Le Centre) l'an dernier pour la même occasion. Sur ce tablier, on pouvait lire l'inscription en anglais «Just a Girl who loves Pigs» ('Juste une fille qui aime les cochons').

Le porcelet porte le même prénom que la chanteuse st-galloise Paola Felix, candidate suisse au Concours Eurovision de la chanson en 1969 et 1980. Il est né le même jour que celui du 75e anniversaire de la femme de scène. «Par hasard, c'est aussi l'anniversaire de mon mari, ce jour-là», a déclaré Karin Keller-Sutter.

Un faible pour le fromage

Pour la ministre des finances, l'Olma incarne la résilience. «Elle a déjà survécu à plusieurs tempêtes. Elle vit la tradition sans faire de sur-place», a-t-elle salué. Et de citer en exemple le simulateur agricole installé dans une halle de la foire. La conseillère fédérale lui préfère cependant le restaurant «Chäs-Stobe» ('Salon du fromage') à titre personnel, a-t-elle admis.

Le Valais est le canton hôte d'honneur de l'édition 2025 de l'Olma. Son conseiller d'Etat Mathias Reynard (PS) a fait le déplacement pour participer à l'ouverture de la plus grande foire agricole de Suisse. Les représentants valaisans défileront samedi à travers les rues de la ville lors du traditionnel cortège de l'Olma. Sur le site de la foire, le canton se présente dans l'une des halles sur 1000m2.

