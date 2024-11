Les Suisses ont pris du poids en 30 ans, révèle l'enquête sur la santé 2022 de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les hommes ont gagné 5,5 kg et les femmes 4,2 kg en moyenne. L'obésité a plus que doublé, passant de 5,4% à 12,1% de la population.

Collectivement, les Suisses ont pris quelques kilos en trente ans. Photo: Getty Images

Léo Michoud Journaliste Blick

Les Suisses pèsent plus lourd qu'il y a 30 ans. Sur la balance, les hommes ont pris 5,5 kilos, contre 4,2 pour les femmes entre 1992 et 2022. En moyenne, les Helvètes ont donc grossi de 5,1 kilos.

C'est ce qui ressort de l'enquête sur la santé 2022 réalisée sur les plus de quinze ans, publiée ce jeudi 21 novembre par l'Office fédéral de la statistique (OFS) – et relayée d'abord par la RTS. Notons toutefois que sur les mêmes trois décennies, les Suisses ont grandi d'1,5 centimètre.

Depuis les années 1990, la part de personnes qui correspondent aux critères de l'obésité – selon l'indice de masse corporelle (IMC) – est passée de 5,4% à 12,1%. Et la part de personnes en surpoids ou obèses est passée d'une personne sur trois (30,4%) à près d'une personne sur deux (43%).

Les hommes les plus touchés dès 35 ans

Une personne est considérée en surpoids si le résultat du calcul de son IMC – le poids (en kilos) divisé par le carré de la taille (en mètres) – se trouve entre 25 et 30. S'il dépasse 30, on atteint le seul de l'obésité. Ces éléments sont un point, parmi d'autres qui permettent d'évaluer les risque de santé, notamment cardiovasculaire, d'un individu.

Mais quelles populations sont les plus touchées en Suisse? Les hommes, surtout à partir de 35 ans, prennent leurs distances pondérales avec les femmes. Pour les deux genres étudiés, c'est entre 65 et 74 ans, soit à partir de la retraite, que l'obésité et le surpoids sont les plus prépondérants.

Sur cette tranche d'âge, l'obésité touche 17,9% des hommes et presque un sur deux est en surpoids (48,1%). Côté féminin, on en reste au maximum à 28,6% de femmes en surpoids entre 65 et 74 ans, dont 14,3% d'obésité.

Le niveau de formation compte

Le niveau de formation est un critère, du point de vue du poids. Plus les études se sont arrêtées tôt, plus la part de Suisses en surpoids est élevée.

A titre d'exemple, presque 70% des hommes qui ont terminé leur cursus à l'école obligatoire sont soit en surpoids (47,2%), soit obèses (21,7%). Contre 48,6% de ceux qui ont atteint un «degré tertiaire» de formation, soit une formation professionnelle supérieure, une haute école ou un titre universitaire. Enfin, il n'y a pas de différence claire entre les Romands, les Alémaniques et les Tessinois.