Plus de 160 films projetés!
Les amateurs de cinéma suisse ont rendez-vous à Soleure

Le festival du film de Soleure, grand-messe du cinéma, s'ouvre mercredi soir. Le programme est chargé, avec pas moins de 164 films à l'affiche.
Publié: 17:33 heures
Les cinéphiles sont prêts pour les Journées de Soleure, qui débutent mercredi soir.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider est attendue ainsi que près d'un millier d'invités pour l'ouverture des Journées de Soleure mercredi soir. Pendant une semaine, les spectateurs pourront découvrir 164 films, dont plusieurs œuvres romandes.

Cette année, le cinéma romand est bien représenté: neuf films sont en compétition dans différentes sections. Parmi eux, «Be Boris» du Vaudois Benoît Goncerut, qui suit le parcours d'un paresseux et «A bras le corps» de la Neuchâteloise Marie-Elsa Sgualdo, une tentative d'émancipation féminine dans les années 40, saluée à Venise.

Cinéastes débutants aussi à l'honneur

«Mein Freund Barry», tourné en grande partie en Valais et au Tessin, sera également projeté. Ce projet marque la première collaboration de la Valais Film Commission avec celle du Tessin. Un jeune orphelin trouve refuge dans un monastère et noue une amitié secrète avec un chiot St-Bernard.

Les productions des cinéastes débutants ne sont pas oubliées: dans «Lumpaz», film de diplôme d'Aurélie Madeleine Chételat du Jura bernois, un ours y incarne la vie sauvage.

