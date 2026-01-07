DE
Cérémonie le 22 janvier
Le Prix d’honneur de Soleure récompense un journaliste de cinéma

Le Prix d’honneur des 61e Journées de Soleure, doté de 10'000 francs, est attribué au journaliste de cinéma Michael Sennhauser, figure marquante en Suisse alémanique. Le prix lui sera remis le 22 janvier.
Le critique de cinéma Michael Sennhauser, devant son home cinéma à Bâle.
Le Prix d’honneur des 61e Journées de Soleure, doté de 10’000 francs, a été attribué au Michael Sennhauser, journaliste spécialisé dans le cinéma et figure reconnue du paysage culturel en Suisse alémanique. La distinction lui sera remise le 22 janvier.

Michael Sennhauser écrit sur le cinéma, et en particulier sur le cinéma suisse, depuis plus de trente ans, indiquent mercredi les Journées de Soleure. «Grâce à ses connaissances, à sa finesse analytique et à sa passion pour le cinéma, il a su transmettre son enthousiasme pour le cinéma suisse à un large public», lit-on plus loin.

Hommage à la critique cinématographique

En retraite anticipée depuis 2024, Michael Sennhauser a été pendant 26 ans critique cinéma sur la radio alémanique SRF 2 Kultur. Parallèlement à ce travail, il a été coresponsable de la Semaine de la critique du Festival du film de Locarno, ainsi que, entre autres, rédacteur à la Sonntagszeitung, collaborateur indépendant à la NZZ, sans oublier la présidence de l’Association suisse des journalistes cinématographiques.

Bien qu’à la retraite, il écrit sur son blog de critique de cinéma «Sennhausers Filmblog» et reste engagé comme membre de la commission Fiction de la Zürcher Filmstiftung. Avec cette distinction, les Journées de Soleure entendent «souligner l’importance d’un journalisme culturel fort et indépendant». A cette occasion, durant le festival qui se tiendra du 21 au 28 janvier, un hommage à la critique cinématographique sera rendu à travers un podcast quotidien animé par Michael Sennhauser lui-même, en collaboration avec de jeunes journalistes indépendants et Radio Bern RaBe.

Le Prix d’honneur, offert par la fondation BK Atlantis, est décerné depuis 2003 à des personnalités qui se distinguent par leur contribution à la culture du cinéma en Suisse.

