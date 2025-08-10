DE
Chute mortelle
Tragique accident de randonnée dans le canton de Soleure

Un accident s'est produit samedi à Rüttenen (SO). Un randonneur de 26 ans a fait une chute mortelle depuis le 'Balmfluechöpfli'. Les secours n'ont pu que constater son décès.
Les secouristes de la Rega ont retrouvé le corps de la victime au bas d'une paroi rocheuse.
Photo: keystone-sda.ch

Un homme de 26 ans a fait une chute mortelle samedi lors d'une randonnée sur le «Balmfluechöpfli», dans la commune de Rüttenen (SO). Sur place, les secours n'ont pu que constater son décès, a indiqué dimanche la police cantonale soleuroise.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme a chuté vers 15h dans une zone rocheuse. Rapidement dépêchés sur place, les secouristes de la Rega ont retrouvé son corps au bas d'une paroi rocheuse.

