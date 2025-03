«Si nous ne faisons rien, cela nous mènera directement à une situation à la danoise», a déclaré Christian Levrat jeudi à Berne. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le président du conseil d’administration de la Poste, Christian Levrat, considère la suppression annoncée du courrier au Danemark comme un signe d’avertissement pour la Poste suisse. Une attente similaire à celle de la poste danoise entraînerait la disparition de l’approvisionnement de base et du service public. «Si nous ne faisons rien, cela nous mènera directement à une situation à la danoise», a déclaré Christian Levrat jeudi à Berne, en marge de la conférence de presse annuelle de la Poste. «En quelques années, tout le courrier a disparu et le personnel a été massivement réduit.»

«Je pense que nous n’aurons jamais une situation dans laquelle il serait acceptable d’oublier toute la distribution physique», a-t-il ajouté. «Vingt pour cent de la population suisse serait complètement déconnectée. Selon lui, l’offre de la Poste est inclusive. «Une disparition du courrier pourrait conduire à la suppression de 15'000 emplois au sein de la Poste suisse», a déclaré son directeur, Roberto Cirillo.

Le Danemark possède une structure sociale différente de la Suisse, ce qui a conduit à cette évolution, a-t-il poursuivi. Le pays nordique a dix ans d’avance sur la Suisse en matière de numérisation.

La poste danoise ne distribuera plus de lettres dans le pays à partir de 2026. Le Danemark est l’une des nations les plus numérisées au monde et le nombre de lettres envoyées a chuté de 90% depuis l’an 2000, a-t-elle indiqué dans un communiqué au début du mois de mars.