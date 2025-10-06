DE
Chef de Maison Wenger au Noirmont (JU)
Jérémy Desbraux nommé cuisinier de l'année par Gault&Millau

Jérémy Desbraux, chef de Maison Wenger au Noirmont, est nommé «cuisinier de l'année 2026» par Gault&Millau Suisse. A 39 ans, il est salué pour son travail célébrant les produits régionaux, tandis qu'Armel Bedouet de L'Aparté à Genève est promu romand de l'année.
Jérémy Desbraux, le chef de Maison Wenger au Noirmont (JU), est distingué «cuisinier de l'année 2026» par le Gault&Millau Suisse. Armel Bedouet, de L'Aparté à Genève, est le promu romand de l'année. A 39 ans, Jérémy Desbraux (18 points) assure un travail remarquable qui célèbre les produits de la région. Et son hôtel restaurant a été complètement rénové, explique lundi Gault&Millau.

Sept cuisiniers font partie du «Club des 19». Marco Campanella nommé l'an dernier pour l'Eden Roc d'Ascona (TI), l'est désormais aussi pour sa résidence d'hiver du «Tschuggen», à Arosa (GR).

Les six autres cuisinent depuis longtemps au sommet: Tanja Grandits («Stucki», Bâle), Peter Knogl ("Cheval Blanc», Bâle), Franck Giovannini ("Restaurant de l'Hôtel de ville», Crissier, VD), Andreas Caminada ("Schloss Schauenstein», Fürstenau, GR), Philippe Chevrier ("Domaine de Châteauvieux», Satigny, GE) et Heiko Nieder ("The Dolder Grand», Zurich). Armel Bedouet (L'Aparté, Genève) est le promu romand de l'année.

