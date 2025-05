CFF Cargo biffe 65 postes au Tessin et en Suisse alémanique

Le secteur du trafic marchandises des CFF est très déficitaire. Afin d'équilibrer les chiffres, l'entreprise publique concentre désormais le trafic combiné sur l'axe nord-sud. Huit terminaux ne seront plus desservis et le personnel va être à nouveau réduit.

1/5 CFF Cargo doit économiser environ 60 millions de francs par an d'ici 2033. Photo: Dario Haeusermann

Jean-Claude Raemy et ATS Agence télégraphique suisse

CFF Cargo va biffer 65 postes à plein temps dans le transport de marchandises. Deux tiers des suppressions affectent le Tessin, un tiers la Suisse alémanique. En cause, l'activité de transport combiné déficitaire. Deux terminaux seront fermés en Suisse romande. Les CFF abandonnent l'axe est-ouest dans le transport combiné, ont-ils annoncé mardi matin. La liaison à travers les Alpes est maintenue: entre Dietikon (ZH) et Stabio (TI), les containers seront transportés par le rail. Avant et après ces deux terminaux, ils prendront la route.

Cette mesure signifie aussi la fin de huit terminaux à Bâle, Oensingen (SO), Gossau (SG), Widnau (SG), Renens (VD), St-Triphon (VD), Cadenazzo (TI) et Lugano (TI). Le transport combiné enregistre un déficit annuel d'environ 12 millions de francs - pour un chiffre d'affaires de 18 millions. Les suppressions de postes touchent le personnel de locomotive et de manœuvre ainsi que celui du contrôle technique. Les licenciements doivent rester l'exception et des mutations internes sont prévues.