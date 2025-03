Au menu de ce lundi 17 mars: les jeunes resquilleurs, les tensions au sein de l'Eglise, l'UE et l'économie suisse, la contribution des retraités au budget, la course à la succession au Centre.

Le registre national des resquilleurs compte un million de personnes inscrites. Un tiers à moins de 26 ans. Photo: KEYSTONE

C'est parti:

1 Un tiers des resquilleurs ont moins de 26 ans

Le nombre de resquilleurs dans les transports publics a atteint l'an dernier un nouveau record, rapportent «24 heures» et la «Tribune de Genève». Fin 2024, le registre national des resquilleurs comptait plus de 1 million de personnes inscrites. Soit environ 10% de plus qu’un an auparavant (fin 2023, 918'643). Plus du tiers (35%) des resquilleurs pincés ont moins de 26 ans. Pour l’Alliance SwissPass, la hausse des usagers et des contrôles expliquent cette évolution. Et aussi un changement général au sein de la société allant vers une plus grande prise de risque, indique une porte-parole aux journaux. Le registre national des resquilleurs, créé en 2019 afin de lutter contre les multirécidivistes, comprend aussi les touristes et les frontaliers.

2 Tensions au sein de l'Eglise

Retiré de sa charge d’Abbé de Saint-Maurice (VS) en septembre 2023, Jean Scarcella a repris du service le 9 mars dernier. Si la Conférence des évêques (CES) en a pris acte, la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ), en revanche, a exprimé son incompréhension face à cette décision, rapporte lundi «Le Courrier». Le fait que l'abbé Scarcella redevienne membre de la CES «porte atteinte à la crédibilité des mesures que cette dernière et la Conférence centrale (RKZ) et la KOVOS (la conférence des ordinaires, ndlr) prennent avec beaucoup d'engagement contre les abus», écrivent le président de la RKZ, Roland Loos et le secrétaire général, Urs Borsi dans une prise de position citée par le journal, et publiée le 11 mars sur le site Internet de la Conférence centrale.

3 L'UE, un boulet pour l'économie suisse?

Un lien plus étroit avec l'UE pourrait nuire à l'économie suisse, déclare l'ex-patron d'UBS et Credit Suisse Oswald Grübel lundi dans Blick. L'Allemand évoque un «complexe d'infériorité». La Suisse importe plus de l'UE qu'elle n'exporte, mais elle est tout aussi importante pour l'Europe: un rapprochement avec la zone euro pourrait entraîner des sorties de capitaux, une hausse des taux d'intérêt et un affaiblissement du franc. La place financière perdrait alors de son attractivité, selon l'ancien patron d'UBS.

4 Pas question de faire payer les retraités, avertit l’ASIP

Les retraités ne doivent pas être mis à contribution pour l'assainissement du budget fédéral, estime le directeur de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP), Lukas Müller-Brunner, dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et le «St. Galler Tagblatt». La discussion sur l'influence de l'imposition sur la décision de percevoir une rente ou un capital doit être menée dans une perspective de prévoyance, selon lui. Le deuxième pilier a prouvé sa stabilité au cours des dernières années de crise, avec la pandémie et la guerre en Ukraine, souligne encore Kukas Müller-Brunner dans les titres de CH Media.

5 Succession au Centre, un enjeu politique majeur

La succession de Gerhard Pfister à la présidence du Centre devrait susciter plus d'intérêt que celle de Viola Amherd au Conseil fédéral, affirment lundi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung». Pour la présidence, une commission de recherche sera mise en place sous la direction du vice-président du Centre Charles Juillard, selon les titres alémaniques de Tamedia. Les détails concernant la composition de la commission et les délais pour les candidats devraient être communiqués dans les prochains jours. Le Valaisan Philipp Matthias Bregy, en tant que président du groupe centriste au Parlement, part grand favori, mais se fait encore discret. Les conseillers nationaux Yvonne Bürgin, Reto Nause et Nicole Barandun sont aussi cités comme candidats potentiels.