Personne ne connaît les marchés et les banques comme Oswald Grübel. Le banquier légendaire nous parle de la chute de Credit Suisse, de sa rencontre avec Donald Trump et de l'agitation des bourses mondiales.

1/8 Les marchés toujours en ligne de mire: Oswald Grübel est le seul à avoir dirigé les deux grandes banques suisses. Photo: Philippe Rossier

Christian Kolbe et Philippe Rossier

À 81 ans, Oswald Grübel se rend encore chaque jour à son bureau, en plein cœur du quartier financier de Zurich. L’ancien patron de Credit Suisse et d’UBS garde un œil aiguisé sur l’évolution des marchés, même s’il a légèrement ajusté sa stratégie de risque avec le temps.

Oswald Grübel, les marchés sont en ébullition — qu'est-ce qui vous inquiète le plus?

Les marchés ne m’inquiètent pas tant que ça. Ils ne font que refléter l’incertitude des investisseurs quant à l’avenir. Cela tient beaucoup à la psychologie et à la politique. C’est toujours fascinant à observer.

Passionnant? Le chaos à Washington est quand même plutôt inquiétant.

On peut aussi voir les choses autrement: les décisions prises à Washington entraînent des réactions en Europe. L’Allemagne, par exemple, prévoit de s’endetter à hauteur de 500 milliards d’euros — c'est du jamais vu! Même si nous ne voulons peut-être pas l'accepter, nous devons comprendre que les Etats-Unis restent la nation la plus puissante du monde sur le plan économique et militaire. Ils disent ce qu'il faut faire, quel que soit le président du moment et que cela nous plaise ou non.

Mais Donald Trump remet beaucoup de choses en question...

Eh bien, le président actuel applique strictement ce qu'il a annoncé avant son élection. En Europe, nous nous retrouvons bien démunis, car nous avons profité des «dividendes de la paix» depuis 1990. Or, toute démocratie ne peut survivre que si elle est capable de se défendre.

« L'élection de Kamala Harris aurait été un désastre sur le plan économique »

Que pensez-vous de Trump?

En tant que banquier d'investissement chez Credit Suisse First Boston, j'ai eu le «privilège» de rencontrer Donald Trump dans les années 1980. Ma réaction à l'époque a été de dire: je ne veux plus jamais le rencontrer. Cela a été un grand choc pour moi. Son allure de magnat de l'immobilier, son ego, son narcissisme et son langage très direct — en tant qu'Européen, je n'y étais tout simplement pas habitué.

Et aujourd'hui?

Je n'aime toujours pas son comportement, mais il s'y connaît en économie. L'élection de Kamala Harris aurait été un désastre sur le plan économique.

Est-il vraiment si compétent en économie?

Il l'a prouvé lors de son premier mandat. Il a mis l'économie sur les rails comme il se doit et les entreprises ont été séduites par son optimisme. En Europe, on a le sentiment qu'avec lui, tout tourne autour des baisses d'impôts pour les super-riches. Ce n'est pas vrai. Des gens de toutes les couches sociales ont voté pour lui. Même beaucoup de personnes aux revenus modestes. Ils veulent tous revivre le rêve américain, de la femme de ménage au millionnaire.

Mais les droits de douane ne pénalisent-elles pas l’économie américaine?

Ecoutez bien ses arguments: il veut compenser l’injustice que représente, selon lui, la TVA européenne. Aux Etats-Unis, il n’y a pas de TVA nationale, seulement des taxes locales souvent plus basses. Lorsqu’un produit américain arrive en Europe et qu’on y ajoute 20% de TVA, pour Trump, c’est comme un droit de douane déguisé.

Les bourses américaines n'apprécient pas. Pourquoi les cours se sont-ils effondrés ces dernières semaines?

Parce qu’ils étaient largement surévalués après une hausse de 70% depuis 2022. L’élection de Trump a donné un dernier coup de fouet, notamment aux valeurs technologiques et aux semi-conducteurs. Maintenant, ces entreprises doivent prouver qu’elles valent vraiment ces valorisations élevées.

« Nous semblons souffrir d'un complexe d'infériorité face à l'Europe »

Les bourses européennes ont également fortement augmenté — pourquoi ne se sont-elles pas effondrées ces dernières semaines?

Parce que tout le monde sait que la BCE va financer toutes les nouvelles dettes et tous les déficits. Mais cela finira par peser sur les marchés à long terme.

Cela pourrait-il renforcer le franc?

Seule la Banque nationale suisse (BNS) le sait. Ce qui est incompréhensible pour moi, c’est pourquoi elle affaiblit volontairement le franc. Nous importons davantage de l'UE que nous n'y exportons. Nous sommes aussi dépendants de l'UE qu'elle l'est de nous. Nous semblons souffrir d'un complexe d'infériorité. Nous pensons que les Européens ne se soucient pas de l'importance de la Suisse en tant que partenaire commercial.

Oswald Grübel, investisseur senior, mais pas à la retraite: «J'investis dans des valeurs que je peux transmettre, comme l'or par exemple.» Photo: Philippe Rossier

Pourquoi continuez-vous à aller au bureau chaque jour?

Parce que rien n’est plus passionnant que de suivre ce qui se passe dans le monde. Je reste informé, je rencontre des gens, et je reste en bonne forme intellectuellement parlant. Cela me permet de prendre de meilleures décisions d’investissement.

Vous ne seriez pas mieux sur un parcours de golf?

Depuis que je suis né, cette idée ne m'a jamais effleuré l'esprit (rires).

Comment gérez-vous personnellement les pertes?

J'ai passé plus de 50 ans dans le secteur bancaire: là où il y a des bénéfices, il y a aussi des pertes. C'est une question de risque. Personne ne peut évaluer le risque avec certitude. Si quelqu’un y arrivait, il aurait tout l'argent du monde.

« Le conseil d'administration de Credit Suisse a échoué parce qu'il n'a pas engagé les bonnes directions et les bons CEO »

Ce sont justement les petits investisseurs qui ont peur des pertes et qui passent des nuits blanches à cause de cela.

Il n'y a pas de différence entre les petits et les grands investisseurs. Chaque investisseur doit être conscient de ce que cela implique lorsqu'il achète des actions. Cela dépend aussi de votre horizon d’investissement. Si vous êtes jeune, vous pouvez investir à long terme dans des entreprises en lesquelles vous croyez.

Et que faites-vous à votre âge?

À mon âge, on devient presque un trader à la journée (rires). J'investis dans des valeurs que je peux transmettre, comme l'or par exemple. Ou alors j'investis avec un horizon de placement d'un an maximum.

Cela fera bientôt deux ans que Credit Suisse a sombré. Avons-nous tiré les bonnes conclusions de cette débâcle?

Credit Suisse n'aurait pas dû sombrer. Mais il faut reconnaître que les autorités ont bien géré la fusion avec UBS, c’était la bonne décision pour préserver la place financière.

Pourquoi?

La place financière aurait subi de gros dommages en cas de liquidation de Credit Suisse. Cela aurait accéléré le déclin du secteur bancaire suisse.

Comment éviter une nouvelle crise?

En définissant mieux la surveillance des banques et de leur direction. C’est la direction qui a pris des décisions risquées et perdu beaucoup d’argent. Le conseil d'administration de Credit Suisse a échoué parce qu'il n'a pas engagé les bonnes directions et les bons CEO et parce qu'il ne connaissait pas ou sous-estimait pas les principaux risques. C'est au chef de surveiller cela. Au final, le CEO porte cette responsabilité.

« Proposer de limiter la rémunération des PDG revient à nier les réalités du marché – tous ceux qui s’y sont essayés ont échoué lamentablement »

Faut-il limiter les salaires des PDG de banques?

Le conseil d'administration doit déterminer ce que vaut pour lui le CEO. Celui-ci assume la responsabilité de l'ensemble des activités opérationnelles, son salaire est donc aligné sur le marché des CEO des banques d'importance systémique mondiale.

De nombreux Suisses voient les choses différemment.

Bien sûr, tout repose sur des nuances subtiles. Toutefois, lorsqu'une entreprise internationale est bien gérée, rentable et crédible, la rémunération de son dirigeant est mieux comprise. Proposer de limiter la rémunération des PDG revient à nier les réalités du marché – tous ceux qui s’y sont essayés ont échoué lamentablement. De plus, une telle mesure risquerait d’aboutir à la nomination de dirigeants incompétents.

«Le conseil d'administration doit déterminer ce que vaut pour lui le CEO.» Photo: Philippe Rossier

Peut-on vraiment éviter les mauvais patrons?

Cela doit toujours être l'objectif. La Finma, la BNS et même le ministre des Finances doivent bien connaître le CEO et le président. Lorsque j'étais CEO des deux grandes banques suisses, j'ai rencontré exactement une fois le ministre des Finances. Il s'agissait de Kaspar Villiger. Je rencontrais le secrétaire au Trésor américain tous les trois mois.

La Suisse attend beaucoup du régime dit des «senior managers», la responsabilité devant être répartie sur davantage de têtes. Vous ne pensez pas que ce soit une bonne idée?

Notre société est très soucieuse d'équité, on ne veut plus faire porter toute la responsabilité à personne. Mais l'économie ne fonctionne pas ainsi. Un comité est aussi fort que son membre le plus faible, un comité ne porte jamais la responsabilité. La responsabilité n'est pas divisible.

« L'IA va mettre les banques sous une énorme pression au niveau des coûts et va détruire de nombreux emplois »

La Finma a-t-elle besoin de plus de pouvoir? Par exemple en imposant des amendes élevées ou en rendant publiques ses enquêtes sur certaines banques?

Pour protéger la place financière, les autorités compétentes doivent avoir le pouvoir d'intervenir immédiatement. C'est à elles de décider si cela doit être rendu public, car elles seules savent si cela peut entraîner une perte de confiance. Nous avons vu avec Credit Suisse ce qui peut en résulter.

Et les amendes?

Cela fonctionne bien aux Etats-Unis, où les amendes sont très élevées. Une amende doit être proportionnelle à l'infraction et faire mal. Cela donnerait un signal clair au conseil d'administration: nous avons peut-être un mauvais CEO et nous devrions le changer.

L'UBS a-t-elle besoin d'un capital plus important?

Cela rassurerait assurément toutes les parties concernées, mais ça ne sauvera pas la banque si un problème de crédibilité apparaît qui provoquerait un problème de liquidité. Il ne faut pas perdre la confiance des marchés, des investisseurs et des clients. Plus de capital signifie des coûts plus élevés. Ce serait alors les clients qui en feraient les frais. Les autorités de surveillance doivent décider de ce qui est juste pour la préservation de la place financière. Il y a aussi autre chose.

A savoir?

L'intelligence artificielle. Elle va mettre les banques sous une énorme pression au niveau des coûts et va détruire de nombreux emplois. Elle va améliorer considérablement la surveillance des risques et faciliter le service à la clientèle dans le domaine de la banque privée.

Les clients veulent-ils vraiment se faire conseiller par une IA financière?

Il s’agit avant tout d’avoir un accès immédiat aux informations pour prendre des décisions d’investissement. Les jeunes générations adopteront rapidement cette approche. Ils auront le choix entre une IA alimentée en continu par toutes les données disponibles, qui analyse les marchés 24 heures sur 24, ou un conseiller humain, qui prend des vacances, n’est pas toujours joignable ou peut être malade. Il est évident que beaucoup opteront pour l’IA.

Beaucoup de gens ont peur pour la Suisse et la place financière en raison de la taille d'UBS. Partagez-vous cette inquiétude?

Non, d’autant plus que les bilans de Credit Suisse et d’UBS étaient encore plus importants par le passé. Ce qui m’inquiète davantage, c’est le manque de conscience, en Suisse, de l’importance du secteur financier pour notre pays. Beaucoup l’associent uniquement à des banquiers surpayés et oublient que près de 7000 milliards de francs d’avoirs étrangers sont déposés ici. Depuis 1930, cela nous a permis de bénéficier de taux d’intérêt bien plus bas que ceux de nos voisins. Tout le monde en profite: les propriétaires immobiliers comme les entreprises qui accèdent à des crédits à moindre coût.

Où voyez-vous le plus grand danger?

Plus nous nous rapprocherons de l'UE et abandonnerons ou remettrons en question notre neutralité, plus nous perdrons de cet argent, car il n'y aura plus de différence pour les clients qu'ils placent leur argent en Suisse ou n'importe où en Europe. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais successivement, les taux d'intérêt augmenteront et le franc s'affaiblira.

Vous n'êtes pas un ami des Bilatérales III?

Nous nous rapprochons d'un bloc économique composé de pays dont la situation économique est substantiellement pire que la nôtre. Est-ce vraiment une bonne idée? Je ne pense pas.