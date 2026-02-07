DE
FR

«C'est un cas tragique»
Deux morts découverts dans un appartement argovien

Vendredi, la police a découvert deux corps sans vie dans la commune argovienne de Staufen. Une tierce personne inquiète avait auparavant alerté la police.
Publié: 14:24 heures
1/2
Les personnes décédées étaient un couple.
Photo: Ralph Donghi
RMS_Portrait_AUTOR_940.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Ralph Donghi et Janine Enderli

La police a découvert deux personnes mortes dans un appartement à Staufen (AG). Interrogée par Blick, la police cantonale argovienne a confirmé la découverte. Pour l'instant, il n'y a aucun indice d'intervention d'un tiers. Il n'y a aucun danger pour la population, a déclaré la police.

«Un cas tout à fait tragique»

Une tierce personne a signalé vendredi, peu après 14 heures, qu'elle s'inquiétait de savoir où se trouvaient les personnes en question. Une patrouille s'est rendue à l'adresse en question et a pu accéder à l'immeuble. Les deux personnes inanimées ont été retrouvées à l'intérieur de l'appartement.

«C'est un cas tout à fait tragique», explique Patrick Braun, maire de Staufen. La police lui aurait confirmé qu'un retraité et sa femme avaient perdu la vie.

Il est en pensée avec les proches et souhaite exprimer ses sincères condoléances aux personnes concernées. «D'une certaine manière, on ne peut pas croire qu'une telle chose puisse se produire dans un village», explique le maire bouleversé.

