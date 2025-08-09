DE
FR

C'est parti!
Centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade

Samedi, à 14h00 précises, les Love Mobiles de la 32e Street Parade de Zurich se sont mises en marche. Les principaux accessoires des fêtards pour cette édition très estivale sont les éventails et les bouteilles d'eau.
Publié: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
1/4
La 32e Street Parade est en marche. Cette année, les accessoires les plus importants sont les éventails et les boissons.
Photo: TIL BUERGY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Samedi, à 14h précises, les Love Mobiles de la 32e Street Parade de Zurich ont donné le coup d’envoi. Pour cette édition ensoleillée, les fêtards étaient armés de leurs accessoires indispensables : éventails et bouteilles d’eau. Les visiteurs avaient déjà chaud avant de bouger, mais ils ont encore un peu plus chaud en dansant. Les perles de sueur se sont rapidement ajoutées au maquillage scintillant et au bodypainting.

Par une chaleur de 33 degrés, les 29 Love Mobiles ont commencé leur long cortège qui doit les mener jusqu'en soirée de la rive droite de la rade jusqu'à la rive gauche. Le service de secours de la ville rappelle aux visiteurs de boire beaucoup d'eau. Le long du parcours deux installations d'arrosage permettent à des centaines de danseurs de se rafraîchir en même temps.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la