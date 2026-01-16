DE
FR

Un centenaire au goût amer
Migros voit ses recettes s'étioler à 31,9 milliards en 2025

Migros a subi l'année dernière une baisse de 1,9% de ses ventes à 31,9 milliards de francs. L'exercice 2025, celui du centenaire de la coopérative, a été marqué par la restructuration en cours des activités, des cessions et des licenciements
Publié: 10:29 heures
1/2
Photo: Sven Thomann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'année du centenaire n'a pas été de tout repos pour le géant de la distribution Migros, empêtré dans une vaste réorganisation de ses activités avec 1500 suppressions de postes à la clé. Le chiffre d'affaires annuel s'est étiolé de 1,9% à 31,9 milliards de francs.

A lire aussi
Migros s'attaque maintenant aux enseignes de Valora dans les gares
De nouvelles boutiques
Migros vend désormais de l'alcool et du tabac dans les gares
Migros cède sa filiale Idhéa au français Gyma
Grande distribution
Migros cède sa filiale Idhéa au français Gyma

Migros se veut rassurante

Corrigé des entreprises cédées et des effets de changes, les ventes affichent une croissance de 1,1% à 29,4 milliards de francs, indique vendredi la coopérative. Lancée en 2024 et conclue l'année dernière, la restructuration visait à se défaire des enseignes jugées insuffisamment rentables, soit Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX et OBI.

Dans son communiqué, Migros rappelle s'être cependant renforcé dans son cœur de métier, soit l'activité Supermarché, consentant à un investissement de 2 milliards de francs afin d'ouvrir 140 nouveaux magasins et moderniser 350 existants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus