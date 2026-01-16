Migros a subi l'année dernière une baisse de 1,9% de ses ventes à 31,9 milliards de francs. L'exercice 2025, celui du centenaire de la coopérative, a été marqué par la restructuration en cours des activités, des cessions et des licenciements

Migros voit ses recettes s'étioler à 31,9 milliards en 2025

ATS Agence télégraphique suisse

L'année du centenaire n'a pas été de tout repos pour le géant de la distribution Migros, empêtré dans une vaste réorganisation de ses activités avec 1500 suppressions de postes à la clé. Le chiffre d'affaires annuel s'est étiolé de 1,9% à 31,9 milliards de francs.

Migros se veut rassurante

Corrigé des entreprises cédées et des effets de changes, les ventes affichent une croissance de 1,1% à 29,4 milliards de francs, indique vendredi la coopérative. Lancée en 2024 et conclue l'année dernière, la restructuration visait à se défaire des enseignes jugées insuffisamment rentables, soit Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX et OBI.

Dans son communiqué, Migros rappelle s'être cependant renforcé dans son cœur de métier, soit l'activité Supermarché, consentant à un investissement de 2 milliards de francs afin d'ouvrir 140 nouveaux magasins et moderniser 350 existants.