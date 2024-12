1/5 Si vous n'avez pas envie de cuisiner, vous pouvez vous faire livrer votre repas à domicile en toute simplicité. Photo: Shutterstock

Cécile Rey

Vous n'avez pas envie de cuisiner? Heureusement, il existe d'innombrables possibilités de se faire livrer des repas à domicile confortablement. Un Zurichois l'a apparemment bien compris, puisqu'il s'est fait livrer 767 commandes de Just Eat à son adresse cette année – un record. C'est en effet ce que révèle le Food Report 2024 de Just Eat, dont Blick a obtenu une copie exclusive.

L'évaluation complète du fournisseur de repas suisse se base sur les données anonymisées de 5800 établissements partenaires ainsi que sur 1,5 million de clientes et clients. Les résultats sont flagrants: les options végétariennes et végans sont de plus en plus appréciées.

La pizza Margherita est la plus demandée

En effet, en 2024, Berne s'est établi comme un haut lieu de véganisme, suivi de Zurich et de Bâle-Ville. Le palak paneer, un plat indien à base de fromage frais et d'épinards, domine le classement des commandes végétariennes.

La nuit, en revanche, de nombreux Suisses sont attirés par la malbouffe ou les snacks sucrés: les hot-dogs américains, le baklava et le jus d'ananas sont particulièrement demandés aux heures tardives.

Le leader incontesté des plats les plus commandés reste toutefois la pizza Margherita dans presque tous les cantons. Les Romands sont aussi très friands de French Tacos, des tortillas généralement fourrées de frites, de fromage et de viande.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les habitudes alimentaires des clients ne sont pas les seules à surprendre: le prix de certaines transactions choque aussi. La commande individuelle la plus chère de l'année atteint le montant mirobolant de 2843 francs, passée dans un restaurant mexicain de Genève. Le plat le plus cher commandé sur la plateforme Just Eat est un plateau de sushis à 270 francs, tandis que le pourboire le plus élevé, 62,60 francs, a été donné dans le canton de Zoug.

Les tendances influencent les commandes

Outre les chiffres, le Food Trends Report met également en lumière les grandes tendances alimentaires: les générations Z et Alpha (nées après 1995) réagissent en particulier fortement au marketing présent sur les réseaux sociaux. Le désir de s'identifier à une marque semble prendre de plus en plus d'importance dans la gastronomie.

Le directeur de Just Eat, Lukas Streich, s'occupe depuis des années déjà des marques virtuelles: «La jeune génération en particulier fait avancer de nouvelles tendances dans le domaine de la livraison et révolutionne ainsi les concepts traditionnels de la gastronomie.»

Les marques dites virtuelles existent exclusivement en ligne, utilisent des cuisines de restaurant existantes et renoncent à leurs propres locaux. Ainsi, les burgers de MrBeast, star de Youtube, ne sont vendus qu'en ligne et livrés par Just Eat.

Les livraisons nocturnes sont en plein essor

Une autre tendance qui se dessine cette année est ce que l'on appelle le Nocturnal Living, c'est-à-dire la vie nocturne, qui décrit un changement de rythme quotidien.

«Pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont remis à cuisiner. A présent, nous sommes retourné au travail et avons donc moins de temps pour cuisiner», explique Lukas Streich. Ce changement de mode de vie a pour conséquence que les commandes sont faites de plus en plus tard dans la soirée.

Après 20h, Just Eat enregistre en effet une nette augmentation des commandes. La plupart des livraisons nocturnes – de 22h à 6h – ont été faites dans la ville de Bâle.