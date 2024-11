Il a testé le régime de Donald Trump: «Comment est-il encore vivant?»

Repas de gala à la Maison-Blanche, avec les fleurons du fast-food étasunien. Photo: Twitter/ The White House

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le secret du teint de Trump serait-il enfin percé à jour? Grand fan des Doritos, ces chips orange et triangulaires, le président américain en mange littéralement tous les jours. Au point d'avoir pris la couleur de son goûter préféré — un peu de fond de teint est aussi impliqué.

Gareth Davies, journaliste au quotidien britannique «Telegraph» a adopté le régime alimentaire du premier criminel condamné à avoir accédé à la présidence des États-Unis. Résultat? Une semaine d'enfer pour le testeur. Le régime de Donald Trump est «empoisonné», estime l'homme qu'il a désigné pour être son secrétaire à la Santé, Robert Francis Kennedy Jr.

Petite faim? Doritos à gogo

C'est en glanant des déclarations de proches de Trump que le journaliste a pu reconstituer une semaine dans son assiette. Petit-déjeuner typique? Rien, si ce n'est quelques Cocas lights et des compléments alimentaires.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Si le magnat de l'immobilier a un petit creux, il s'envoie des «poignées de Doritos». Le journaliste a eu la nausée tous les matins en buvant du soda à jeun, puis en dégustant des chips au fromage.

Jamais d'eau

Pour s'hydrater, pas d'eau à l'horizon. Dana White, président de l'Ultimate Fighting Championship, assure n'avoir jamais vu Trump boire un verre d'eau. Et pour enfoncer le clou, ses repas principaux sont à base de fast-food. Trop gras, trop salé, trop transformés, explique un nutritionniste au «Telegraph».

Le cœur de Trump balance entre McDonald’s, KFC et soirées pizza. Il lui arrive parfois de déguster un steak, mais uniquement bien cuit et couvert de ketchup. Et ces repas sont toujours pris le soir. La journée, c'est Coca et Doritos.

Digestion difficile, peau en miettes

Il n'a pas fallu une semaine à Gareth Davies pour ressentir les effets de cette diète. Mains froides, peau qui pèle, digestion désastreuse… Il a même perdu du poids à cause de la déshydratation. Le journaliste se demande carrément comment Donald Trump, 78 ans, est encore en vie.

Le testeur s'est lassé de cette alimentation au bout d'une heure. Rien n'était satisfaisant, rapporte-t-il. Selon lui, l'explication est simple. Trump mange comme un enfant. Pas d'épice, pas de saveur, rien.