«Face à ce mépris de l'ONU, c'est le silence absolu de la part du DFAE»

La crise humanitaire devrait encore s’intensifier. Le Parlement israélien a voté lundi à une écrasante majorité en faveur d’un projet de loi interdisant les activités en Israël de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). De quoi faire bondir son chef, le Suisse Philippe Lazzarini, mais aussi le conseiller aux Etats socialiste genevois Carlo Sommaruga, fervent défenseur de la cause palestinienne.

Sur X, le cador du parti à la rose mène une véritable charge à la baïonnette contre le conseiller fédéral libéral-radical (PLR) Ignazio Cassis, à la tête du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). «Ce soir, à Genève, le conseiller fédéral Ignazio Cassis déclarait: [L’humanité a besoin de plus que des mots; chaque Etat doit prendre la responsabilité de mettre en œuvre le droit humanitaire international et de construire un avenir de sécurité et de respect.] Mais cela fait des années qu’il reste inactif quant à l’application effective du droit international humanitaire par Israël.»

Le sénateur développe son propos: «Aucune mesure concrète, alors même que la Cour internationale de justice a rappelé qu’il incombait à chaque Etat de prendre des mesures pour garantir ce respect. Les déclarations incantatoires doivent cesser; des mesures concrètes doivent être prises, comme le recommande la Cour internationale de justice dans son avis du 17 juillet 2024.»

« Face à ce mépris de l’ONU et du besoin humanitaire des Palestiniennes et Palestiniens, c’est le silence absolu de la part du DFAE Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats socialiste »

L’élu du bout du Léman souligne par ailleurs que «les autres pays européens, y compris les neutres, tels que l’Irlande et l’Autriche, ont réagi fortement contre l’interdiction de l’UNRWA, organisation de l’ONU». Il appuie: «Face à ce mépris de l’ONU et du besoin humanitaire des Palestiniennes et Palestiniens, c’est le silence absolu de la part du DFAE. Une honte!»

Longue défiance

Pour mémoire, l’UNRWA, créée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1949, gère notamment des centres de santé et des écoles à Gaza et en Cisjordanie. Fournissant abris, nourriture et soins de base, elle est considérée comme «la colonne vertébrale» de l’aide à Gaza, en proie à une catastrophe humanitaire.

De son côté, Israël est depuis longtemps très critique à l’égard de l’agence. L’Etat hébreu accuse certains employés de l’UNRWA d’avoir participé au massacre perpétré sur son sol par le Hamas le 7 octobre 2023. Une attaque terroriste qui a déclenché des représailles particulièrement meurtrières.