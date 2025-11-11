DE
Succès pour le projet-pilote zurichois sur le cannabis régulé

Le projet-pilote de vente régulée de cannabis à Zurich atteint plus de 6000 participants. Lancée en mai 2024, cette étude vise à suivre 7500 personnes sur cinq ans pour examiner les conséquences de la réglementation du cannabis.
Publié: il y a 48 minutes
Plus de 6000 personnes testent le cannabis légal à Zurich.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le projet-pilote de vente régulée de cannabis lancé par le canton de Zurich dépasse désormais les 6000 participants. Démarrée en mai 2024, la plus vaste étude de ce type menée en Suisse vise à suivre 7500 personnes.

Quelque 600 personnes supplémentaires prennent part dès mardi au projet-pilote en matière de recherche et de réglementation de la consommation de cannabis contenant du THC, indique l'association Swiss Cannabis Research. L'étude du canton de Zurich a pour objectif d'examiner la consommation récréative de cannabis de 7500 personnes pendant cinq ans.

D'autres études en cours

«Depuis le début de notre étude en mai 2024, environ 4000 personnes dans le canton de Zurich ont désormais un accès sûr au cannabis légal», explique Paul-Lukas Good, fondateur et président de Swiss Cannabis Research, cité dans le communiqué. Près de 2000 participants continuent de consommer du cannabis sur le marché noir en tant que groupe témoin.

Une équipe indépendante de l'Université de Zurich et de l'institut KOF de l'Ecole polytechnique de Zurich est chargée de l'évaluation scientifique du projet. Son coût est estimé à environ 1,4 million de francs.

L'étude du canton de Zurich se concentre sur les conséquences économiques et sociales de la réglementation du cannabis. La ville de Zurich mène en parallèle son propre projet de vente contrôlée de produits cannabiques, avec à ce jour quelque 2300 participants. D'autres études de ce type sont en cours dans plusieurs villes et cantons, à l'instar de Lausanne, Bâle ou le canton de Genève.

