Les feux d'artifice de Nouvel An génèreront des tonnes de poussières fines

Les feux d'artifice du Nouvel An émettent jusqu'à 400 tonnes de poussières fines en Suisse, selon l'OFEV. Cette pollution représente 1 à 2% des émissions annuelles et peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé.

Les feux d'artifices de Nouvel An génèrent beaucoup de bruit et de polluants. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Les feux d'artifice tirés à Nouvel An illuminent le ciel mais vont de pair avec des aspects moins positifs. En plus de provoquer beaucoup de bruit et une odeur de fumée, ils émettent des tonnes de poussières fines, rappelle l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

La poudre noire et les composés métalliques contenus dans les feux d'artifice génèrent en brûlant entre 200 et 400 tonnes de poussières fines par an en Suisse, selon des chiffres de l'Office fédéral de la police cités par l'OFEV dans un communiqué daté de vendredi. Cela représente entre 1 et 2% de l'ensemble des émissions annuelles de poussières fines.

La pluie entraîne ensuite ces particules en suspension de l'air dans les cours d'eau et dans les sols. Le meilleur moyen de lutter contre ce phénomène est de renoncer aux spectacles lumineux. «Moins on brûle de feux d'artifice, plus l'impact sur l'environnement est faible», souligne l'OFEV.

Bruit et polluants

Les feux d'artifice peuvent faire augmenter «considérablement» la charge de poussières fines dans l'air et il peut arriver que la valeur journalière moyenne de 50 microgrammes par mètre cubes d'air fixée dans l'ordonnance sur la protection de l'air soit localement dépassée, selon l'OFEV. Sous la couche de stratus notamment, les particules restent longtemps en suspension dans l'air.

Les autres nuisances des engins pyrotechniques incluent le bruit et les explosions soudaines qui dérangent population et animaux. Le bruit et les polluants contenus dans les feux d'artifice peuvent aussi avoir des effets néfastes sur la santé humaine et animale, poursuit le communiqué.

En Suisse, les feux d'artifice sont essentiellement tirés à Nouvel An et à l'occasion de la fête nationale du 1er Août. Entre 1000 et 2000 tonnes de pièces d'artifice sont vendues annuellement, les éléments pyrotechniques représentant 25% de ce poids et le reste étant composé d'emballages.