Les cinq choses qu'il ne faudra pas louper en 2025

Donald Trump va reprendre les commandes de la Maison Blanche. Photo: IMAGO/Imagn Images

AFP Agence France-Presse

Du début du second mandat de Donald Trump à la Maison Blanche jusqu'au calendrier sportif saturé de football, voici cinq événements à surveiller en 2025.

L'investiture de Trump

Le 20 janvier, Donald Trump sera investi 47e président des États-Unis, onze semaines après sa large victoire face à Kamala Harris. Le républicain prêtera serment au Capitole, siège du pouvoir législatif à Washington pris d'assaut il y a quatre ans par ses partisans qui refusaient sa défaite à la précédente présidentielle.

Malgré quatre inculpations et une condamnation au pénal, le républicain de 78 ans a réalisé un retour inouï à la Maison Blanche au terme d'une campagne hors-norme, marquée par deux tentatives d'assassinat.

Ses nominations fracassantes – Elon Musk au «ministère de l'Efficacité gouvernementale» ou le vaccinosceptique Robert F. Kennedy Jr à la Santé – promettent déjà un nouvel ordre aux États-Unis et dans le monde. Son nationalisme prédit le retour d'une Amérique toute puissante, imposant sa loi, le président élu préférant au multilatéralisme les relations transactionnelles et les rapports de force.

Il a promis d'arrêter le «délire transgenre» dès son premier jour à la Maison Blanche, de signer «toute une série de décrets pour fermer notre frontière aux immigrés illégaux et stopper l'invasion de notre pays» et a tenu, en décembre, des propos menaçants ou polémiques sur le Panama, le Groenland et le Canada.

Le plus grand rassemblement du monde

Le pèlerinage hindou dit «Kumbh Mela», le plus grand rassemblement mondial, se tiendra à Prayagraj, dans le nord de l'Inde de janvier à février.

Quelque 400 millions d'hindous sont attendus sur les rives du Gange et de la Yamuna et formeront une gigantesque ville éphémère. En s'immergeant dans ces fleuves sacrés, sadhus (moines hindous) et pèlerins se purifient de leurs péchés, espérant se «libérer du cycle terrestre vicieux de la vie et de la mort».

Ce rassemblement se déroule tous les trois ans alternativement dans quatre lieux saints (Prayagraj, Haridwar, Ujjain et Nashik). Quelque 120 millions de pèlerins s'étaient pressés au dernier rassemblement de Prayagraj en 2013. Trente-six personnes avaient péri dans une bousculade.

La «Kumbh Mela» ou «fête de la cruche» – classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco – trouve ses origines dans la mythologie hindoue selon laquelle durant 12 jours et 12 nuits, les dieux et les démons se sont entretués pour récupérer la cruche contenant l'élixir d'immortalité. Au cours des combats, quatre gouttes du précieux nectar tombèrent sur ces quatre lieux sacrés.

Le retour de grandes stars

D'un côté les deux frères grincheux de la Britpop, de l'autre les sept jeunes et jolis rois de la K-Pop: Oasis et BTS, deux poids-lourds de la musique, font leur grand retour en 2025. Oasis, emmené par les frères Gallagher dont la rivalité légendaire a eu raison du groupe en 2009, se reforme pour une tournée mondiale cet été. Grâce à cette réconciliation, ils pourraient empocher chacun quelques 50 millions de livres selon un expert.

Les fans nostalgiques se sont rués sur les billets. Mais cette quête a viré au chaos entre listes d'attente interminables, prix délirants et sites frauduleux.

De l'autre côté de la Terre, le groupe BTS a promis à son «ARMY» (sa communauté de fans, ndlr) de se retrouver après juin lorsque les sept chanteurs auront fini leur service militaire, obligatoire en Corée du Sud.

Avec plusieurs dizaines de millions d'albums vendus, le boys-band créé en 2013, génère des milliards pour l'économie sud-coréenne. «Le retour des BTS va, par anticipation, avoir un effet positif sur l'action de HYBE (label de BTS, ndlr) et les ventes d'albums», affirme un analyste de Daishin securities.

La fin des émissions?

La croissance des émissions mondiales de gaz à effet de serre pourrait-elle s'arrêter l'an prochain? Les chercheurs sont prudents : ils guettent les signaux de Chine, premier pays pollueur, où la croissance des émissions de CO2 émanant de la combustion du pétrole, du charbon et du gaz devrait être quasi-nulle dès 2024. «Il semble que les émissions soient en train de se stabiliser», dit Lauri Myllyvirta, du Centre de recherche sur l'énergie et la propreté de l'air (CREA).

Vu l'importance du pays (30% des émissions mondiales), l'impact serait planétaire. Glen Peters, du Global Carbon Budget, ne serait pas surpris que le pic mondial arrive dans les prochaines années. «Nous sommes proches, mais il nous faudra quelques années de données pour en être certains», prévient-il cependant.

Et, ajoute Ignacio Arróniz Velasco, du centre de réflexion E3G, le monde ne devra pas se contenter de stabiliser ses rejets : il faudra ensuite les réduire rapidement, pour espérer la neutralité carbone sous trois décennies. «On ne pourra pas se détendre», dit-il.

Calendrier sportif chargé

Quand on aime, on ne compte pas, et pourtant…: en 2025, la question de l'explosion du nombre de rencontres et de la fatigue des joueurs, confrontés à un calendrier surchargé, sera centrale. Au programme notamment: la Coupe du Monde des clubs, élargie à 32 équipes, qui privera les joueurs de leur pause estivale, après une saison marquée par l'inauguration de la nouvelle formule de la Ligue des champions, avec toujours plus de matches – et de recettes.

Cette tendance à l'augmentation sans fin des rencontres officielles se poursuivra en 2026, avec 16 nouvelles équipes qui participeront à la Coupe du Monde organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis, et donc… 104 rencontres, contre 64 précédemment.

Le poids croissant de l'Arabie saoudite sera également scruté, la tendance du pays hôte de la Coupe du monde 2034 à injecter davantage d'argent dans le foot pouvant redessiner les contours. Enfin, le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), qui modifie profondément le rythme des rencontres, alimentera sûrement encore de nombreuses polémiques.