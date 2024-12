Le futur président américain Donald Trump a exprimé des revendications de propriété américaine sur le Canada, le canal de Panama et le Groenland. Le Danemark réplique, mais ne veut pas exclure catégoriquement des discussions sur la sécurité et l'avenir de l'île.

1/4 La patrouille de chiens de traîneau Sirius est une unité spéciale d'élite des forces armées danoises. Photo: forsvaret.dk

Daniel Kestenholz

«Le Groenland n'est pas à vendre», a déclaré la Première ministre danoise Mette Frederiksen après que le président élu américain Donald Trump a déclaré publiquement qu'il aimerait acheter le Groenland. Il souhaiterait, selon Trump, placer le territoire sous «propriété et contrôle» américains.

Sur sa plateforme Truth Social, Trump avait annoncé dimanche: «Dans l'intérêt de la sécurité nationale et de la liberté dans le monde entier, les Etats-Unis considèrent la possession et le contrôle du Groenland comme une nécessité absolue.»

Trump semble être sérieux: en 2019 déjà, il avait laissé entendre qu'il souhaitait acquérir le Groenland en raison de ses ressources naturelles et de l'importance géopolitique de l'île. Il avait alors décrit sa proposition comme étant «essentiellement une grande opération immobilière».

Chiens de traîneau et F-35

Copenhague ne cède pas si facilement. Mardi, la nation nordique a annoncé qu'elle allait équiper les défenses du Groenland à hauteur de 1,5 milliard de dollars y compris deux équipes de chiens de traîneau d'élite.

«C'est une ironie du sort», a déclaré le ministre danois de la Défense et vice-premier ministre Troels Lund Poulsen, que son annonce «coïncide avec l'annonce faite par les États-Unis. Pendant de nombreuses années, nous n'avons pas suffisamment investi dans l'Arctique», a déclaré Troels Lund Poulsen au journal danois «Jyllands-Posten» à propos du nouveau paquet de défense. «Nous prévoyons maintenant une présence plus forte».

Outre deux nouveaux bateaux de patrouille et deux nouveaux drones à longue portée, deux équipes supplémentaires de chiens de traîneau seraient également envoyées sur l'île glacée qui compte environ 56'000 habitants. Le Danemark veut aussi renforcer le personnel de son commandement au Groenland et équiper les aéroports de l'île pour ses avions de combat F-35. Troels Lund Poulsen a toutefois reconnu que le Danemark, en tant que membre de l'OTAN, était prêt à «collaborer avec les Etats-Unis» pour sécuriser le Groenland.

Des ours polaires plutôt que des envahisseurs

La patrouille danoise de chiens de traîneau Sirius est en mission au Groenland depuis la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une unité spéciale d'élite de la Marine royale danoise. Les équipes patrouillent pendant des mois dans les régions sauvages du Groenland et sont armées de fusils automatiques et de pistolets, non pas pour repousser des envahisseurs potentiels, mais en premier lieu pour se protéger des ours polaires et des bœufs musqués.

L'immense île située entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique est depuis 1979 un territoire autonome du Danemark avec son propre gouvernement. Le Premier ministre du Groenland Múte Egede a d'abord réagi avec colère au post de Trump: «Le Groenland nous appartient. Nous ne sommes pas à vendre et nous ne le serons jamais. Nous ne devons pas perdre notre long combat pour la liberté.»

Comme Troels Lund Poulsen, Múte Egede a également tendu un rameau d'olivier au président américain Trump: il salue le renforcement du commerce et de la coopération avec les Etats-Unis.

L'Alaska plutôt que le Groenland

Le Groenland abrite déjà une grande base spatiale américaine, la station militaire américaine la plus au nord du monde. Le contrôle du Groenland élargirait considérablement l'accès des Etats-Unis à l'océan Arctique. La moitié de la côte arctique est actuellement en territoire russe.

Trump n'est pas le premier président américain à proposer l'achat du Groenland. Dès les années 1860, cette idée a été lancée par Andrew Johnson (1808-1875). Au lieu du Groenland, il a finalement acheté l'Alaska à la Russie en 1867 pour 7,2 millions de dollars.

Trump achète des biens sur Amazon

En parallèle, Trump a récemment qualifié à plusieurs reprises le Premier ministre canadien Justin Trudeau de gouverneur du «grand État du Canada». Le futur président américain a affirmé que les États-Unis pourraient aussi reprendre le contrôle du canal de Panama si les conditions d'utilisation actuelles n'étaient pas révisées.

Dans une allusion amusante aux propos de son père sur le Groenland, son fils Eric, 40 ans, a partagé une photo sur X montrant son père en train d'acheter le Canada, le Groenland et le canal de Panama sur Amazon.

Un caddie Amazon fictif vante les pays et le canal avec livraison et retour gratuits. Le fils Trump a commenté l'image en disant: «we are so back» – «Nous sommes tellement de retour».