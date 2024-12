Fin novembre, Justin Trudeau s'était rendu en Floride pour rencontrer Donald Trump. (Image prétexte)

Donald Trump s'est moqué mardi de Justin Trudeau, en le qualifiant, sur son réseau Truth Social, de «gouverneur» plutôt que de Premier ministre, un titre désignant aux Etats-Unis le chef de l'exécutif d'un Etat fédéré. «C'était un plaisir de dîner la dernière fois avec le gouverneur Justin Trudeau du grand Etat du Canada», a écrit le président élu des Etats-Unis, peu après minuit.

Fin novembre, Justin Trudeau s'était rendu en Floride pour rencontrer Donald Trump, ce dernier ayant menacé d'imposer au Canada et au Mexique des droits de douane de 25% sur l'ensemble de leurs produits importés aux Etats-Unis, suscitant l'inquiétude de ses voisins. «Je me réjouis de revoir le gouverneur bientôt afin de continuer nos discussions approfondies sur les tarifs douaniers et le commerce, dont les résultats seront vraiment spectaculaires pour tous!», a poursuivi le milliardaire républicain, sur sa plateforme Truth Social.

Tarifs douaniers «injustes»

Des commentaires faits au lendemain de déclarations du Premier ministre canadien qui a expliqué que son pays «répondrait aux tarifs douaniers injustes», comme Ottawa l'avait fait pendant le premier mandat de M. Trump. «Nous cherchons toujours les bons moyens de réagir», a ajouté M. Trudeau reconnaissant que ces droits de douane augmentés seraient «dévastateurs» pour le Canada et que les risques devaient être pris au sérieux.

Lors de la rencontre entre M. Trump et M. Trudeau, le président élu américain avait plaisanté en disant que si le Canada ne pouvait survivre aux 25% de droits de douane, il pourrait devenir le 51e Etat américain, selon la chaîne Fox News. Des commentaires qui n'ont pas fait rire au nord de la frontière. Après ce dîner à Mar-a-Lago, la résidence de M. Trump, ce dernier avait salué une «rencontre très productive» et M. Trudeau évoquait «une excellente conversation».

Immigration illégale

Donald Trump, 45e et futur 47e président américain, est coutumier de ce genre de piques, surtout sur les réseaux sociaux. Difficiles à interpréter, ces remarques sont parfois vues comme des boutades, parfois comme des menaces déguisées. «Pourquoi subventionnons-nous ces pays», s'est interrogé M. Trump, en référence au Canada et au Mexique, lors d'une interview télévisée sur NBC, diffusée dimanche. «Si nous les subventionnons, alors qu'ils deviennent des Etats américains», a-t-il lâché.

L'ancien magnat de l'immobilier accuse ses partenaires commerciaux du Canada et du Mexique de ne pas en faire assez, entre autres, pour stopper l'immigration illégale à la frontière américaine et le trafic de drogues. Lors de son premier mandat (2017-2021), Donald Trump avait dit envisager d'acheter au Danemark le Groenland. A l'époque, les Etats-Unis avaient imposé des tarifs douaniers de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, auxquels Ottawa avait répondu en ciblant certains produits.