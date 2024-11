Pour quelques milliers de francs, il menace un employé Coop à main armée

Portant une veste et une cagoule noires, avec un sac Puma sur le dos, l'auteur d'un brigandage dans une Coop de La Chaux-de-Fonds est recherché par la police judiciaire neuchâteloise. Photo: Police judiciaire Neuchâtel

Léo Michoud Journaliste Blick

Un inconnu a braqué la Coop de La Chaux-de-Fonds, en agressant un employé qui arrivait sur son lieu de travail. Très tôt le mardi 29 novembre, dans le magasin de la rue du Ravin, un individu a sorti une arme à feu. De quoi contraindre le vendeur «à le conduire dans les locaux du commerce pour ouvrir le coffre de l'établissement», détaille le communiqué de la police cantonale neuchâteloise, qui lance un appel à témoins.

L'auteur du brigandage «s'est alors emparé d'une somme d'argent représentant quelques milliers de francs», avant de partir des lieux du crime à pied, et «dans une direction inconnue». Les recherches immédiates dans la cité horlogère n'ont rien donné.

Sous la cagoule, un jeune homme

De quoi pousser le Ministère public et la police judiciaire à diffuser les images du braqueur. Il s'agirait d'un jeune homme de 20 à 25 ans et de «corpulence normale», qui s'exprimait en français. Le jour de son méfait, il portait une doudoune à capuche noire, une cagoule masquant les yeux et un sac bleu foncé avec un logo «Puma» jaune.

Toute personne ayant des informations pertinentes au sujet de cette affaire est priée de prendre contact avec la police judiciaire au 032 899 90 00. Le malfrat, lui, est «invité à se présenter lui-même dans un poste de police».