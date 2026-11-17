Plus de 18’000 hôtels européens, dont 800 en Suisse, poursuivent en justice Booking pour ses clauses de parité, interdites en Suisse depuis 2022. Ils réclament le remboursement d’une partie des commissions versées. Un hôtelier genevois nous raconte pourquoi il participe à cette action.

En bref Plus de 18’000 hôtels européens, dont 800 suisses, poursuivent Booking à Amsterdam pour ses clauses de parité interdites en Suisse depuis 2022

Des hôteliers dénoncent des commissions élevées, jusqu’à 18%, et une dépendance forte, même si certains jugent Booking incontournable et moins cher qu’Expedia

Le groupe bâlois Krafft réclame 360’000 francs sur 1,8 million versés; les plaignants estiment pouvoir récupérer environ 30% des commissions 2004-2024

Toan Izaguirre et Mischa Stünzi

Il s’agit de l’une des plus importantes actions collectives jamais menées en Europe contre une seule entreprise. Plus de 18'000 hôtels du continent, dont 800 établissements suisses, poursuivent Booking.com en justice. C’est ce qu’annonce HotellerieSuisse, l’organisation faîtière de la branche, dans un communiqué publié ce lundi.

Au cœur du litige: la clause dite de parité. Pendant des années, Booking s’en est servi pour empêcher les hôtels de proposer des prix plus bas que les siens, que ce soit sur leur propre site ou sur d’autres plateformes. En Suisse, ces clauses sont interdites depuis le 1er décembre 2022. Résultat: réserver directement auprès de l’hôtel revient aujourd’hui généralement 15% moins cher.

Que pensent les hôteliers suisses de cette offensive? Blick a pris la température de Genève à Bâle. Si certains ont rejoint l’action collective, d’autres se disent satisfaits de la plateforme.

David contre Goliath

A Genève, le cri du cœur de Laurent Patrelle, gérant de l’hôtel Tor, situé proche de la gare, est sans équivoque: Booking est devenu «trop puissant». S’il a décidé aujourd’hui de rejoindre l’action collective, c’est avant tout pour «envoyer un message». Il résume la relation en une image: David contre Goliath. «Soyons réalistes, cette action juridique va s’éterniser sur des années. Ça ne va pas changer grand-chose», souffle-t-il à Blick.

Pour son établissement, il est désormais difficile de passer outre «les désirs, les ordres et le diktat» de la plateforme, qui lui apporte tout de même les trois quarts de ses réservations faites sur internet. Il y a 20 ans pourtant, l’arrivée de Booking avait été «une aubaine» pour ce petit hôtel de 20 chambres. Elle lui permettait de s’affranchir d’importants coûts de marketing. Laurent Patrelle salue la fin de la clause de parité, mais rappelle qu’il verse aujourd’hui à Booking l’équivalent de deux salaires en commissions.

Plutôt que Booking, Expedia comme mauvais élève

Egalement sollicité, Eric Fassbind, patron du groupe hôtelier lausannois By Fassbind, qui possède une dizaine d’hôtels en Suisse, indique ne pas avoir rejoint l’action collective. Elle le surprend même plutôt. Il se montre satisfait de Booking, qui ne prélève «que» 12% de commission.

Selon lui, chez d’autres acteurs, comme Expedia, la facture peut grimper jusqu’à 25%. Son groupe a d’ailleurs renoncé à collaborer avec cette plateforme. Booking, en revanche, reste un partenaire incontournable: la plateforme génère entre 30 et 35% des réservations de By Fassbind.

«Il était évident que nous allions nous joindre à cette action»

Outre-Sarine, le groupe Krafft fait lui aussi partie des plaignants dans le cadre de l'action collective contre Booking. Il exploite plusieurs hôtels et restaurants à Bâle, parmi lesquels les établissements réputés Krafft et Nomad. Son CEO Franz-Xaver Leonhardt explique: «La clause de parité a pesé sur notre établissement pendant des décennies. Il était donc évident que nous allions nous joindre à cette action.»

Franz-Xaver Leonhardt précise qu'il n'a aucun problème à rémunérer Booking de manière équitable pour les prestations fournies. «Mais pendant longtemps, les commissions ont tout simplement été trop élevées.» Grâce à la clause de parité, la plateforme pouvait fixer ses conditions sans craindre que les hôtels proposent des tarifs plus avantageux. Les établissements devaient lui reverser jusqu'à 18% du prix de la chambre. «La situation était particulièrement difficile pendant la pandémie de Covid. Booking.com a alors pleinement joué de son poids commercial. Nous étions à deux doigts de résilier notre contrat», raconte Franz Leonhardt.

Le groupe Krafft a payé 1,8 million

Dans le cadre de sa plainte, Franz-Xaver Leonhardt a fait ses calculs: en 14 ans, le groupe Krafft a versé 1,8 million de francs de commissions à Booking. Il réclame aujourd'hui le remboursement de 360’000 francs.

Pour autant, le groupe Krafft ne souhaite pas se séparer de la plateforme. Afin d'encourager les réservations directes, il propose donc des tarifs préférentiels aux clients qui passent directement par ses propres canaux. Une partie de la commission ainsi économisée leur est donc rétrocédée. «En règle générale, les personnes qui réservent directement chez nous paient 8 à 10% de moins que sur la plateforme», précise Franz-Xaver Leonhardt. Ce dernier précise qu'il ne peut toutefois pas leur faire profiter de l'intégralité de la commission économisée: «Les réservations directes nous demandent davantage de travail.»

Un véritable tour de force administratif

Le Bâlois ne s'étonne toutefois pas qu'autant d'hôtels aient rejoint l'action collective. «Je ne connais aucun établissement qui ne soutienne pas, au moins moralement, cette démarche.» Si certains ont choisi de ne pas y prendre part, c'est avant tout par crainte de la charge administrative qu'elle implique. «Réunir toutes les factures accumulées au fil des années a représenté un travail considérable.»

HotellerieSuisse a également apporté son soutien à la plainte. «La forte mobilisation témoigne du mécontentement de nombreux établissements à l'égard des conditions commerciales imposées par les plateformes de réservation», explique Christian Hürlimann son directeur. Le dossier est désormais entre les mains de la justice à Amsterdam, où se trouve le siège principal de Booking.

Un préjudice à plus de 1 milliard?

En extrapolant le montant réclamé par le groupe Krafft à l'ensemble des 18’000 hôtels plaignants, le préjudice total pourrait largement dépasser le milliard de francs. Interrogée à ce sujet, Hotelleriesuisse précise que, selon les estimations de la partie plaignante, les établissements pourraient réclamer le remboursement d'environ 30% des commissions versées entre 2004 et 2024. Le montant exact du dédommagement reste toutefois à déterminer par le tribunal. Pour Booking, l'enjeu financier pourrait donc être considérable.

Franz-Xaver Leonhardt n'a pas encore décidé de ce qu'il ferait de l'éventuelle indemnisation. «Une grande partie irait de toute façon aux avocats et à l'administration fiscale», plaisante-t-il. Avec le solde, il organiserait probablement une grande fête pour l'ensemble du personnel.