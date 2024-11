Les rabais pour les seniors ont une longue tradition en Suisse. Mais les entreprises ne veulent plus s'adresser à la clientèle âgée uniquement par le biais du prix. Toutefois, il faut continuer à accorder des réductions aux retraités précaires. Migros l'a oublié.

Christian Kolbe

Migros s'attendait à une autre réaction. Au lieu de recevoir des éloges pour avoir supprimé les tarifs préférentiels aux seniors dans l'une de ses enseignes, elle s'est fait taper sur les doigts. Pour les lecteurs et lectrices de Blick, cela ne va pas du tout!

Jusqu'à présent, les clients Migros des cantons de Berne, d'Argovie et de Soleure pouvaient faire leurs courses un mardi par mois à un prix réduit de 10%, grâce à une carte avantage senior. Environ 270'000 personnes perdront ce privilège à partir du 1er janvier 2025.

Les retraités ne sont pas tous riches

Pourtant, Migros envisageait même d'étendre ces rabais à toutes les enseignes du pays, comme s'en souvient Peter Burri Follath de Pro Senectute. «Nous étions présents lors des négociations il y a quelques années. Mais l'extension a finalement échoué en raison des structures fédérales de Migros.»

Ironie de l'histoire, c'est la probable fin des structures fédérales chez Migros qui a sans doute joué un rôle dans la suppression des rabais pour les seniors dans la succursale orange d'Aar. Mais de tels rabais sont-ils encore nécessaires pour la génération dorée qui profite de ses vieux jours? «Environ un cinquième des personnes en âge AVS étaient heureuses de bénéficier d'une telle offre, explique Peter Burri Follath. Celles-ci doivent désormais s'organiser différemment.»

« Davantage de personnes pourraient avoir besoin de rabais à l'avenir Peter Burri Follath, Pro Senectute »

Le débat à ce sujet s'enflamme régulièrement en Suisse, comme en 2010, lorsque le rabais accordé aux bénéficiaires de l'AVS dans certaines stations de ski de Suisse centrale a été abaissé. «Est-ce une question de temps avant que les prix préférentiels pour seniors ne disparaissent?», peut-on se demander.

Une discussion que l'on connaît bien chez Pro Senectute. «En principe, nous sommes contre le principe de l'arrosoir, car il y a aussi beaucoup de seniors qui ne dépendent pas forcément des rabais», explique Peter Burri Follath. Le renchérissement pourrait toutefois entraîner une augmentation de la pauvreté des personnes âgées. «C'est pourquoi davantage de personnes pourraient avoir besoin de rabais à l'avenir», estime le représentant de Pro Senectute.

Ces rabais existent depuis longtemps

Matthias Ruoss, historien de l'économie à l'Université de Fribourg, s'est beaucoup penché sur l'histoire de la pauvreté et de la sécurité sociale. Alors que la politique sociale a misé sur des réductions pour les seniors dès le début du 20e siècle, l'économie privée a pris le train en marche bien plus tard. «A la fin des années 1970, les entreprises ont découvert les seniors comme un groupe de consommateurs à part entière et ont tenté de les attirer dans leurs magasins en jouant sur les prix», explique Matthias Ruoss.

L'historien de l'économie estime que ce n'est plus d'actualité. «Je pense que pour les entreprises, l'histoire des rabais pour les seniors pourrait toucher à sa fin. La tentative de définir les personnes âgées comme groupe cible uniquement par le prix est un modèle dépassé.» Ainsi, en supprimant la journée d'achat pour les seniors, Migros est même un précurseur dans ce domaine.

Aujourd'hui, les entreprises attirent bien plus facilement les personnes âgées avec des produits et des services adaptés à leurs besoins. Et espèrent ainsi capter une partie du pouvoir d'achat élevé de certains retraités.