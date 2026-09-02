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Entrée en fonction le 1er mai
Christoph Ammann présidera le conseil de banque de la BNS

Christoph Ammann, socialiste et actuel vice-président, présidera dès mai 2027 le conseil de banque de la BNS. Marc Mächler, élu saint-gallois du PLR, devient vice-président.
Publié: il y a 34 minutes
Christoph Ammann présidera dès mai 2027 le conseil de banque de la BNS.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'actuel vice-président du conseil de banque de la Banque nationale suisse (BNS) Christoph Ammann a été nommé président mercredi par le Conseil fédéral. La vice-présidence sera reprise par Marc Mächler. Le mandat de Barbara Janom Steiner s'achèvera à la fin du mois d'avril 2027. Christoph Ammann, qui a rejoint le conseil de la banque en 2019 et en est le vice-président depuis 2025, accédera à la présidence dès le 1er mai.

Membre du parti socialiste, il a été élu en 2016 au Conseil-exécutif du canton de Berne. Il y a occupé la fonction de directeur de l'économie, de l'énergie et de l'environnement jusqu'à la fin du mois de mai 2026. Christoph Ammann sera secondé par Marc Mächler. Ce PLR a été élu en 2016 au gouvernement saint-gallois. Il dirige le département des finances du canton depuis 2020.

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