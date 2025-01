Les transports publics suisses séduisent les skieurs. En 2023, 38% des Suisses ont choisi ce mode pour leurs excursions. Blick partage six astuces pour économiser temps et argent en voyageant vers les pistes.

1/6 Les transports publics sont une alternative à la voiture très appréciée pour se rendre sur les pistes de ski. Photo: Getty Images

Nikolina Pantic

Enfiler ses chaussures de ski, mettre ses skis sur l'épaule et prendre le bus ou le train pour rejoindre les pistes. Ce scénario est plutôt récurent en Suisse, où les transports publics amènent également ses usagers dans différentes régions alpines. Il n'est donc pas étonnant qu'en 2023, les transports publics aient été une alternative populaire à la voiture et, selon une évaluation de l'Office fédéral de la statistique (OFS), 38% de la population suisse a opté pour les transports publics lors d'excursions d'une journée au ski.

Mais avant de faire ses premiers virages dans la poudreuse fraîche, il faut tout de même se poser la question: quelle est la meilleure façon d'atteindre les pistes sans stress? Blick vous partage six conseils qui vous permettront non seulement d'épargner vos nerfs, mais aussi, dans l'idéal, économiser un peu d'argent.

Profiter des rabais pour les réservations anticipées

Réserver à l'avance permet d'économiser non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Avec «Snow 'n' Rail», les CFF proposent des offres qui transportent les fans de sports d'hiver jusqu'aux stations, tout ça à prix réduit. Si votre destination préférée n'est pas proposée, il existe les cartes journalières, qui permettent de voyager à prix réduit avec les transports publics.

Avec le forfait «Ride and Board», CarPostal, en collaboration avec le téléski Gantrisch Gurnigel à Berne, transporte également les amateurs de sports d'hiver directement au téléski. Le billet est valable aussi bien pour les transports publics que pour les pistes.

Enregistrer son équipement à l'avance

Le service de bagages de CarPostal ou des CFF permet de voyager sans encombres. Aux CFF, les skis, les snowboards ou les luges peuvent être enregistrés contre paiement et il existe différentes options de transport allant du service porte à porte à la livraison à l'adresse souhaitée. Les skis et les snowboards doivent être emballés dans des sacs appropriés et ne doivent pas peser plus de 23 kilos.

Voyager léger

Le principe du minimum s'applique aux voyages en TP. Si les bagages ne sont pas envoyés à l'avance, il est recommandé de voyager le plus légèrement possible. Par exemple, mettre ses vêtements de ski à l'avance peut déjà aider à économiser de la place et du poids.

Réservation de place

Après une longue journée sur les pistes, nos jambes nous remercient quand nous avons une place assise sur le chemin du retour. En raison de la forte demande, les trains sont souvent saturés pendant la saison d'hiver dans les régions alpines. C'est pourquoi, il est judicieux de réserver sa place à l'avance.

Profiter des forfaits régionaux

Pour celles et ceux qui voyagent sans voiture, il vaut la peine de jeter un coup d'œil aux offres des forfaits régionaux. Selon la destination, les régions proposent des offres à prix réduit pour l'utilisation des transports publics locaux.. De plus, dans certaines stations, on monte tranquillement dans un car postal et on n'a pas à se soucier des billets de correspondance.

Préparation et planification pour les voyages en groupe

Les personnes qui souhaitent voyager en transports publics avec un groupe d'au moins dix personnes peuvent bénéficier de réductions auprès des CFF. Il faut cependant annoncer le voyage à l'avance afin que le prix puisse être calculé et les billets remis à temps. La réservation gratuite des places est incluse.