Le Ministère public ouvre une enquête sur la personne disparue

Le Ministère public valaisan a ouvert une procédure contre inconnu pour élucider les circonstances de la disparition d'un citoyen de la région de Blatten, mercredi dernier. Les recherches, elles, ont repris ce lundi après-midi.

«Comme pour le drame de Tête Blanche, l’an dernier, je souhaite étudier les circonstances de cette disparition», résume la procureure générale du Valais, Beatrice Pilloud, confirmant à Keystone-ATS une information de Blick.

Si l’issue de ladite disparition devait être fatale ce qui semble de plus en plus plausible au fil des jours qui passent – «il sera important de pouvoir expliquer à la famille, les circonstances du drame», poursuit la procureure. «L’idée est de savoir si le disparu a contrevenu à un ordre ou s’il se trouvait ou non dans une zone dans laquelle il avait le droit d'être.»

Source: ATS