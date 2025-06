il y a 59 minutes

Le tas de gravats qui recouvre Blatten atteint 100 mètres de haut par endroits

Selon Raphaël Mayoraz, chef du Service des dangers naturels du canton du Valais, le tas de débris formé par l'éboulement qui a enseveli Blatten atteint plus 100 mètres de haut par endroits.

Aucune fissure ni effondrement important n'ont été constatés jusqu'à présent. Mais cela pourrait changer dès que la glace commencera à fondre, a déclaré le responsable valaisan dans une interview publiée lundi dans les journaux «Walliser Bote», «Le Nouvelliste» et «ArcInfo».

Photo: keystone-sda.ch

Selon Raphaël Mayoraz, le village de Blatten est enseveli sous six millions de mètres cubes de débris et d'éboulis. A cela s'ajoutent trois millions de mètres cubes de glace. La fonte des glaces pourrait quant à elle provoquer des coulées de boue, prévient-il. Le responsable se montre toutefois confiant quant à la capacité du barrage de Ferden, situé plus bas dans la vallée, à accueillir les éboulis.

Les villages de Gampel et Steg sont en passe d'être épargnées, explique-t-il sur la base des ultimes estimations. Toutefois, si plusieurs événements venaient à survenir simultanément, il faudrait procéder à leur évacuation.

Source: AFP